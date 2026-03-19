"Nie chcę powoływać dużej liczby zawodników, żeby część z nich potem siedziała na trybunach" - mówił w RMF FM i Radiu RMF24 selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban. Trener uchylił także rąbka tajemnicy na temat powołania na baraże dla spisującego się rewelacyjnie w portugalskim FC Porto Oskara Pietuszewskiego.

Jan Urban w RMF FM / Bartosz Styrna / RMF FM

Według portugalskiego serwisu "Ojogo", Oskar Pietuszewski znalazł się na szerokiej liście powołanych do reprezentacji Polski na marcowe baraże o mundial 2026. Oficjalnie Urban ogłosi powołania w piątek.

17-letni skrzydłowy robi furorę w Portugalii, a część kibiców i ekspertów otwarcie domaga się jego powołania do dorosłej reprezentacji. Właśnie o Oskara Pietuszewskiego pytał Jana Urbana dziennikarz RMF FM Piotr Salak.

Selekcjoner jednoznacznie nie chciał potwierdzić, czy skrzydłowy FC Porto wystąpi w najbliższych meczach. Ma duże szanse na powołanie - stwierdził jednak Urban.

Trener dodał, że "młody wiek nie powinien przeszkadzać" Pietuszewskiemu w ewentualnych występach barażowych. Oskar przeszedł do FC Porto i jest po prostu sobą - ocenił trener, żartując na koniec, dopytywany przez dziennikarza o to, czy powołania okażą się zaskakujące: Możliwe, że was zaskoczę. Nie spodziewacie się Pietuszewskiego!