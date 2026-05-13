Pożar domu i budynku gospodarczego w miejscowości Rudka (woj. podkarpackie). Spłonęły dwa auta osobowe - informują strażacy. Na szczęście nie ma ofiar wśród ludzi.
O pożarze w Rudce poinformowała straż pożarna z Przeworska.
Służby zaalarmowano w środę około godz. 5:00 rano. Zgłoszenie potwierdzili policjanci z komendy w Sieniawie.
Spłonął drewniany budynek gospodarczy, a ogień przeniósł się na dom.
Pożar strawił również dwa samochody osobowe.
Ze wstępnych informacji wynika, że mieszkańcy w porę zdążyli się ewakuować - przekazali strażacy.
Walka z żywiołem trwa.
Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i udrożnili drogi dojazdowe. Po ugaszeniu pożaru do pracy przystąpi grupa dochodzeniowo-śledcza.
Stróże prawa pod nadzorem prokuratora oraz z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa przeprowadzą oględziny i zabezpieczą ślady, niezbędne do ustalenia przyczyn pożogi.