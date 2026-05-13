Pożar domu i budynku gospodarczego w miejscowości Rudka (woj. podkarpackie). Spłonęły dwa auta osobowe - informują strażacy. Na szczęście nie ma ofiar wśród ludzi.

Pożar w podkarpackiej Rudce / KPP Przeworsk / Państwowa Straż Pożarna

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

O pożarze w Rudce poinformowała straż pożarna z Przeworska.

Służby zaalarmowano w środę około godz. 5:00 rano. Zgłoszenie potwierdzili policjanci z komendy w Sieniawie.

Spłonął drewniany budynek gospodarczy, a ogień przeniósł się na dom.

/ KPP Przeworsk / Państwowa Straż Pożarna

/ KPP Przeworsk / Państwowa Straż Pożarna

/ KPP Przeworsk / Państwowa Straż Pożarna

Pożar strawił również dwa samochody osobowe.

/ KPP Przeworsk / Państwowa Straż Pożarna

/ KPP Przeworsk / Państwowa Straż Pożarna

Ze wstępnych informacji wynika, że mieszkańcy w porę zdążyli się ewakuować - przekazali strażacy.

Walka z żywiołem trwa.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i udrożnili drogi dojazdowe. Po ugaszeniu pożaru do pracy przystąpi grupa dochodzeniowo-śledcza.

Stróże prawa pod nadzorem prokuratora oraz z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa przeprowadzą oględziny i zabezpieczą ślady, niezbędne do ustalenia przyczyn pożogi.