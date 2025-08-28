Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że z trzecią zagraniczną wizytę - po podróży do USA i Watykanu - prezydent Karol Nawrocki złoży w stolicy Litwy - Wilnie. Stamtąd bezpośrednio uda się do Finlandii. Z kolei dzisiaj wieczorem Nawrocki będzie rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełeńskim.

Karol Nawrocki złoży wizytę w stolicy Litwy - Wilnie, skąd wprost uda się do Finlandii. / Albert Zawada / PAP

Pierwszą wizytę zagraniczną - 3 września - prezydent Nawrocki złoży w Waszyngtonie, gdzie spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Drugą wizytę Nawrocki złoży 5 września w Watykanie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV.

Litwa i Finlandia - kolejne wizyty Nawrockiego

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował w czwartek na konferencji prasowej, że trzecią wizytę zagraniczną prezydent złoży w Wilnie, gdzie będzie rozmawiał z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.

Prezydent zdecydował, że uda się do naszego bliskiego sąsiedztwa. W poniedziałek złoży wizytę w Wilnie, w stolicy Litwy i będzie rozmawiał z prezydentem Republiki Litewskiej, prezydentem Neusedą - dodał minister.

Jak zaznaczył, ten wybór ma „bardzo wyraźny, symboliczny aspekt”, zarówno dlatego, że jest to stolica naszego „sąsiada, bardzo bliskiego sojusznika i partnera”, ale również dlatego, że to miasto noszące na sobie historię, bardzo dobrej współpracy polsko-litewskiej przez kilkaset lat, kiedy tworzyliśmy Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Przydacz zapewnił, że współpraca polsko-litewska „to nie tylko przeszłość, ale także i teraźniejszość”. Jak mówił, to m.in. współpraca w zakresie polityki bezpieczeństwa, współpraca gospodarcza. Dodał, że w trakcie wizyty w Wilnie „nie może zabraknąć także i spotkania (prezydenta) z Polakami na Wileńszczyźnie”.

Minister poinformował, że z Wilna prezydent uda się do Finlandii, gdyż „chce rozmawiać z prezydentem (Alexandrem) Stubbem”. Przydacz przypomniał, że prezydenci już się znają i wielokrotnie rozmawiali telefonicznie.

Jak zauważył, Finlandia jest dla nas ważnym partnerem i sojusznikiem, jest także jednym z „ważniejszych państw wschodniej flanki NATO” i ma również „doskonałe relacje ze Stanami Zjednoczonymi”.

Rozmowa z Zełenskim

Jeszcze w czwartek Karol Nawrocki będzie rozmawiał z kolei z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełeńskim.

Spotkanie odbędzie się w formule wideokonferencji z udziałem prezydentów Litwy, Łotwy i Estonii, a także premier Danii, którzy przybędą wieczorem do Belwederu.

Politycy chcą przede wszystkim ustalić wspólne stanowisko regionu, które Nawrocki przedstawi podczas przyszłotygodniowego spotkania z Donaldem Trumpem.

Prezydent chce rozmawiać z Donaldem Trumpem o bezpieczeństwie regionu, o współpracy zbrojeniowej z USA i współpracy gospodarczej, oraz o energetyce.

Marcin Przydacz powiedział także, że Karol Nawrocki będzie chciał, aby prezydent Stanów Zjednoczonych poznał stanowisko Polski w sprawie negocjacji pokojowych pomiędzy Ukrainą a Rosją.