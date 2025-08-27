Już wkrótce, bo na początku września, Karol Nawrocki uda się w swoją pierwszą zagraniczną podróż - prezydent poleci do Waszyngtonu, gdzie spotka się z przywódcą Ameryki Donaldem Trumpem. Tymczasem RMF FM ustaliło, jaka będzie kolejna zagraniczna wizyta głowy państwa.

Karol Nawrocki / Jakub Rutka / RMF FM

Jak już informowaliśmy, 2 września wieczorem prezydent Karol Nawrocki przyleci do Stanów Zjednoczonych, by następnego dnia spotkać się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.



Zgodnie z przedwyborczymi zapowiedziami, będzie to pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna głowy państwa. W drodze powrotnej z USA - 5 września w godzinach przedpołudniowych - gospodarz Pałacu Prezydenckiego zatrzyma się w Watykanie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV.

Więcej na temat podróży prezydenta do Ameryki i tematów, które zostaną poruszone podczas rozmowy przywódców w Waszyngtonie, ujawnił w rozmowie z RMF FM prezydencki minister Marcin Przydacz , szef Biura Polityki Międzynarodowej.

W planach jest kolejna wizyta

Tymczasem reporter RMF FM Jakub Rybski ustalił, że Karol Nawrocki ma już zaplanowaną kolejną zagraniczną wizytę.

W dniach 9-10 października prezydent weźmie udział w spotkaniu grupy Arraiolos w Tallinnie, stolicy Estonii - dowiedział się nasz dziennikarz.

To nieformalne międzynarodowe zgrupowanie prezydentów części państw członkowskich Unii Europejskiej (tych, którzy wyrażą zainteresowanie wzięcia udziału w rozmowach).

Nazwa pochodzi od małego portugalskiego miasta Arraiolos, gdzie w 2003 r. miało miejsce pierwsze spotkanie.