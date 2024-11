Minister finansów nie wypłacił Prawu i Sprawiedliwości ok. 6,5 miliona zł subwencji na utrzymanie partii - to efekt kary nałożonej na PiS sierpniową uchwałą PKW. Według skarbnika partii nie ma do tego żadnych podstaw prawnych, bo uchwała została zaskarżona do Sądu Najwyższego.