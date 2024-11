"Jeżeli przyszła amerykańska administracja dostrzeże jakąś sposobność, by wejść w relacje interesów z Polską, to kontakty będą kwitły, będą wyglądały jak zawsze dobrze" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Leszek Miller, pytany o przyszłe relacje na linii Warszawa-Waszyngton. Gość Roberta Mazurka podkreślał, że amerykański prezydent elekt wielokrotnie mówił o szybkim zakończeniu wojny w Ukrainie i "on do tego doprowadzi, bo będzie chciał, żeby w podręcznikach historii było to zapisane". Były premier powiedział też, że w wyborach prezydenckich w Polsce poprze Rafała Trzaskowskiego.

/ Marcin Suchmiel / RMF FM Miller: Sentymenty mają znaczenie, ale najważniejsze to interesy Piotr Szydłowski / RMF FM Relacje polsko-amerykańskie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie Donald Trump - tak kilka dni temu zdecydowali Amerykanie. Kandydat republikanów pokonał kandydatkę demokratów Kamalę Harris. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Miller: Sentymenty mają znaczenie, ale najważniejsze są interesy Robert Mazurek na początku Porannej rozmowy pytał swojego gościa o przyszłe kontakty Polski z nową administracją USA. Jeżeli przyszła amerykańska administracja dostrzeże jakąś sposobność, by wejść w relacje interesów z Polską, to kontakty będą kwitły, będą wyglądały jak zawsze dobrze - powiedział Leszek Miller. Sentymenty trochę mają znaczenie, ale najważniejsze są interesy - dodawał. Wojna w Ukrainie Byłego premiera pytaliśmy też o zakończenie wojny w Ukrainie. Czy dla Donalda Trumpa będzie to istotna sprawa? Amerykański prezydent elekt wielokrotnie mówił o szybkim zakończeniu wojny w Ukrainie i on do tego doprowadzi, bo będzie chciał, żeby w podręcznikach historii było to zapisane - odpowiedział Leszek Miller. Miller wskazał też na publikacje amerykańskiej prasy, które sugerują, że Ukraina może stracić zajęte przez Rosję tereny i nie wejdzie do NATO, a jej bezpieczeństwo miałoby być gwarantowane przez Zachód i Rosję. Przyszłość lewicy Podczas Porannej rozmowy w RMF FM padło też pytanie o polską scenę polityczną, w tym o przyszłość lewicy w Polsce. Miller ocenił rok rządów Lewicy jako bez znaczenia, wskazując na ograniczony wpływ partii na politykę krajową. Lewica jest w tym rządzie tylko z powodu arytmetyki sejmowej, to trzeba wyraźnie powiedzieć - dodał. Były premier podkreśla, że Lewica powinna zacząć od zmiany kierownictwa, aby uniknąć marginalizacji i znalezienia się pod progiem wyborczym. Zdaniem byłego premiera, najgorszym ministrem jest minister nauki Dariusz Wieczorek. Od razu jak się dowiedziałem, że to jest kandydat na ministra nauki, to najpierw popadłem w bezbrzeżne zdumienie, a później pomyślałem "no trudno" – wyjaśnił gość RMF FM. Były premier zwrócił uwagę, że Wieczorek jest prawdopodobnie pierwszym ministrem nauki bez stopnia naukowego. Nie uważa, że profesura czyni kogoś lepszym politykiem, ale jego zdaniem "ośmiela do równoprawnych kontaktów z innymi profesorami”. Były premier był też pytany o to, kogo poprze w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w Polsce. Zdaniem Leszka Millera kandydatem Platformy na prezydenta będzie Rafał Trzaskowski. Na niego, a nie na kandydata Lewicy będzie głosował były premier. Dokonuję racjonalnych wyborów – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM. Zobacz również: Kosiniak-Kamysz: Kandydat PiS może wygrać nadchodzące wybory Opracowanie: Renata Gaweł