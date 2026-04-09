Klub Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku z czwartkową uroczystością ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Zdaniem szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka, osoby uczestniczące w wydarzeniu - w tym marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec - miały przekroczyć swoje uprawnienia w celu osiągnięcia osobistej korzyści politycznej.

Klub PiS zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie ślu bowania sędziów TK w Sejmie, zarzucając uczestnikom przekroczenie uprawnień dla korzyści politycznej.

Według PiS odpowiedzialność za wydarzenie ponoszą m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.

W czwartek podczas uroczystości w Sali Kolumnowej w Sejmie ślubowania złożyło sześcioro wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego .

Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent Karol Nawrocki , czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział później, że uważa procedurę za zamkniętą .

"Każdy reżim przemija"

Na późniejszej konferencji prasowej w siedzibie PiS Mariusz Błaszczak powiedział, że "mieliśmy do czynienia z niszczeniem powagi państwa polskiego", a odpowiedzialni za to są: marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec oraz ci wszyscy, którzy "brali udział w tym zdarzeniu".

Szef klubu PiS poinformował, że jego ugrupowanie skieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ponieważ - w przekonaniu PiS - doszło do złamania art. 231 par. 2 Kodeksu karnego. Mówi on o odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego, który przekraczając uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

A więc ci, którzy dziś uczestniczyli w tym zdarzeniu, dopuścili się w naszym przekonaniu przekroczenia swoich uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej - osobistej korzyści politycznej - powiedział wiceprezes PiS.

Dodał, że "nie ma przepisu, który by umożliwiał marszałkowi Sejmu przyjmowanie ślubowania osób wybranych do Trybunału Konstytucyjnego". Mamy świadomość, że póki prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości jest Waldemar Żurek, (...) póty ten wniosek rozpatrzony nie zostanie, ale wychodzimy z takiego założenia, że każdy reżim przemija - reżim koalicji 13 grudnia, reżim Donalda Tuska przeminie również - powiedział szef klubu PiS.