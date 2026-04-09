W czwartek w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się uroczystość ślubowania sześciorga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. "Prezydent i jego kancelaria są od wykonywania prawa, a nie od jego interpretacji. Na tym procedurę uważam za zakończoną" - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Zapowiedział także, że wszelkie nieprawidłowości w procedurach będą w przyszłości korygowane. Uroczystość odbyła się w obecności byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego oraz przedstawicieli najważniejszych instytucji prawniczych w kraju.

Sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie w Sejmie.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent powinien wykonywać prawo, a nie je interpretować.

W czwartek, 9 kwietnia, w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się uroczystość ślubowania sześciorga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego . Wśród nich znaleźli się Dariusz Szostek, Magdalena Bentkowska, Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska. Dwoje z nich - Szostek i Bentkowska - już wcześniej złożyło ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim. Pozostali czterej sędziowie dopełnili tej formalności podczas czwartkowej uroczystości.

Obecność autorytetów prawniczych

W wydarzeniu uczestniczyli byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego: Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zoll, Marek Safjan i Jerzy Stępień. Obecni byli także prezesi najważniejszych rad prawniczych w Polsce, m.in. Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Radców Prawnych oraz prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Uroczystość nadzorował notariusz, co miało podkreślić jej formalny i uroczysty charakter.

Podczas późniejszej konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wyraził stanowisko, że prezydent i jego kancelaria są zobowiązani do wykonywania prawa, a nie jego interpretacji. Zapowiedział, że w przypadku powtórzenia się nieprawidłowości w procedurach związanych z powoływaniem sędziów, będą one korygowane i przeprowadzane zgodnie z obowiązującym prawem.

Polityczne tło zmian w TK

Marszałek Sejmu odniósł się także do sytuacji politycznej wokół Trybunału Konstytucyjnego. Przypomniał, że przez ostatnie jedenaście lat, według jego oceny, politycy prawicy osłabiali pozycję i autorytet Trybunału. Podkreślił, że obecna koalicja rządząca, która uzyskała poparcie 11 milionów obywateli w wyborach z 15 października 2023 roku, zobowiązała się do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania tej instytucji.

Marszałek Czarzasty zapewnił, że jeśli prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie dopuści nowych sędziów do wykonywania obowiązków, zostaną podjęte odpowiednie decyzje. Podkreślił determinację obecnych władz do przeprowadzania koniecznych zmian i egzekwowania prawa.

Zakończenie procedury

W swoim wystąpieniu marszałek Sejmu uznał procedurę ślubowania nowych sędziów za zakończoną. Podkreślił, że całość odbyła się zgodnie z inicjatywą wybranych sędziów oraz w obecności przedstawicieli środowisk prawniczych i notariusza.

Ci wybrani sędziowie musieli w jakiś sposób wypełnić swój obowiązek. Chyba wybrali najlepszy - powiedział były Prezes Trybunału, prof. Andrzej Zoll.