Jak dodał, "warto odnotować, że Donald Tusk, jak zwykle w takich sytuacjach, do udziału w parodii wystawił innych".

Na wpis Boguckiego odpowiedział wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. "Skoro się Panu nie podoba taka forma, to może warto jednak przekonać Prezydenta Nawrockiego, by zaprosił tych sędziów do Pałacu? W ramach zrewanżowania się za zaproszenie do Sejmu, z którego nie dał rady skorzystać" - zwrócił się do szefa prezydenckiej kancelarii Mazur.

"Pan Prezydent nie widział problemu, aby spotkać się z pseudokibicem oskarżonym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i propagowanie faszyzmu, to co stoi na przeszkodzie, aby realizując konstytucyjny obowiązek spotkał się z wybranymi przez Sejm sędziami TK?" - spytał we wpisie wiceszef MS.

Do wpisu szefa KPRP odniósł się także minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek. "Urocze. Prezydent stara się uniemożliwić objęcie urzędów przez wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a w to miejsce o naruszaniu Konstytucji jednoosobowo zaczął przesądzać urzędnik - szef Kancelarii Prezydenta" - stwierdził we wpisie na X. "To dopiero jest kreatywność w próbie kreowania alternatywnego, pozakonstytucyjnego ustroju" - dodał.

Przydacz: Sędziowie TK nie mogą prawa łamać lub go omijać

Z kolei szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz napisał na X: "Trybunał Konstytucyjny na dziś liczy 11 sędziów. Prezydent nie odmówił przyjęcia ślubowania od pozostałych, nie wyznaczył przecież jeszcze terminu, ale patrząc na łamanie prawa przez czterech wskazanych przez Sejm kandydatów, dziś już, w moim przekonaniu, nie ma możliwości odebrania takiego ślubowania - napisał prezydencki minister na X.

Jak zaznaczył, "sędziowie TK, aby nimi być, nie mogą prawa łamać lub go omijać".