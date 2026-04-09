​"Prezydent Karol Nawrocki powinien przyjąć ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm a koalicja rządząca nie powinna "robić cyrku" ze składaniem ślubowania w Sejmie" - ocenił w czwartek lider Konfederacji Sławomir Mentzen, komentując zamieszanie wokół wybranych przez Sejm sędziów TK.

Sławomir Mentzen wystosował apel do prezydenta Karola Nawrockiego

W czwartek w Sejmie ślubowanie złożyło sześcioro sędziów TK wybranych w marcu, w tym dwoje, od których ślubowanie odebrał już prezydent.

Podczas czwartkowej uroczystości w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowania . Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

Mentzen w czwartek na portalu X ocenił, że prezydent Nawrocki "powinien przyjąć ślubowanie od sędziów TK wybranych przez Sejm". Jednocześnie napisał, że koalicja rządząca nie powinna "robić cyrku" ze składaniem ślubowania w Sejmie. "PO i PiS na potrzeby partyjnej nawalanki rozwalają kolejne instytucje naszego państwa. Mam dosyć jednych i drugich. Nie mogę się doczekać dnia, aż wyborcy was w końcu pogonią i zaczniemy budować normalne państwo" - napisał Mentzen.