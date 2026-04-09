​"Prezydent Karol Nawrocki powinien przyjąć ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm a koalicja rządząca nie powinna "robić cyrku" ze składaniem ślubowania w Sejmie" - ocenił w czwartek lider Konfederacji Sławomir Mentzen, komentując zamieszanie wokół wybranych przez Sejm sędziów TK.

Podczas czwartkowej uroczystości w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

Lider Konfederacji: PO i PiS rozwalają kolejne instytucje państwa

Mentzen w czwartek na portalu X ocenił, że prezydent Nawrocki "powinien przyjąć ślubowanie od sędziów TK wybranych przez Sejm". Jednocześnie napisał, że koalicja rządząca nie powinna "robić cyrku" ze składaniem ślubowania w Sejmie. "PO i PiS na potrzeby partyjnej nawalanki rozwalają kolejne instytucje naszego państwa. Mam dosyć jednych i drugich. Nie mogę się doczekać dnia, aż wyborcy was w końcu pogonią i zaczniemy budować normalne państwo" - napisał Mentzen.

13 marca Sejm wybrał łącznie sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W minionym tygodniu prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwojga z nich: Szostka i Bentkowskiej. Pozostałych czworo sędziów zaprosiło prezydenta Nawrockiego na godz. 12.30 w czwartek do Sejmu, gdzie - jak zapowiedzieli w swych pismach do prezydenta - złożą ślubowanie "w celu podjęcia obowiązków sędziego TK".

Reakcja Kancelarii Prezydenta

Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Bogucki oświadczył wcześniej w czwartek, że "jedynym organem, wobec którego może zostać skutecznie złożone ślubowanie osoby wybranej na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest Prezydent RP".

Podejmowanie prób zastąpienia ustawowej procedury inną formą musi zostać ocenione jako odmowa podporządkowania się obowiązującemu prawu - stwierdził. A to - dodał - "wywołuje zaś skutek wprost przewidziany" w przepisach, zgodnie z którymi "odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego TK". 

Zobacz również: