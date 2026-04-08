Trybunał Stanu w trzyosobowym składzie nałożył na przewodniczącą TS Małgorzatą Manowską karę w wysokości 3 tys. zł za niezwołanie w terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału. I ponownie zobowiązał ją do zwołania takiego posiedzenia do 11 maja, również pod rygorem kary.

Małgorzata Manowska / Radek Pietruszka / PAP

Trybunał Stanu na posiedzeniu w pełnym składzie miał rozpoznać pytania sformułowane na kanwie wniosku o wyłączenie jednego z sędziów TS wyznaczonych do sprawy byłego szefa KRRiT Macieja Świrskiego (został postawiony przed TS w związku z zarzutami o blokowanie ok. 300 mln zł z abonamentu dla publicznego radia i telewizji, blokowanie koncesji dla nadawców prywatnych oraz niewykonywanie badań statystycznych dotyczących oglądalności stacji telewizyjnych).

O skierowaniu takich pytań zadecydowali w początkach marca rozpoznający wniosek o wyłączenie sędziowie TS Przemysław Rosati, Marek Mikołajczyk i Piotr Zientarski. Rosati zobowiązał wówczas przewodniczącą TS Małgorzatę Manowską do zwołania posiedzenia pełnego składu Trybunału "w terminie nie dłuższym niż do 4 kwietnia br. pod rygorem zastosowania kary porządkowej".

Posiedzenie nie zostało zwołane

Na dzisiejszym posiedzeniu Rosati poinformował, że Manowska uchyliła marcowe zarządzenia w tej sprawie i nie zwołała w wyznaczonym terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału.

Rosati powiedział, że Manowska "nie spełniła ciążącego na niej obowiązku" zwołania posiedzenia pełnego składu TS, co prowadzi do "zwłoki rozpoznania zagadnień prawnych, naruszając istotny interes publiczny". Wobec tego TS nałożył na Manowską pieniężną karę porządkową w wysokości 3 tys. zł. Jednocześnie zobowiązał ją ponownie do zwołania posiedzenia pełnego składu TS w terminie nie dalszym niż do 11 maja - również pod rygorem kary.

Ponadto TS zarządził do 12 maja przerwę w posiedzeniu w sprawie wyłączenia sędziego TS ze sprawy Świrskiego.

W pytaniach skierowanych do pełnego składu TS chodzi o mechanizm kształtowania składów orzekających w TS, który - według uzasadnienia pytań - powinien być określony ustawowo i w powiązanym z ustawą regulaminie TS, a nie w trybie zarządzenia przewodniczącej TS.

Manowska: Przejaw naiwności

Przewodnicząca Trybunału Stanu Małgorzata Manowska w oświadczeniu wydanym jeszcze w połowie marca br. napisała, że "oczekiwanie, że zagadnienie dotyczące wyznaczania składów orzekających w TS zostanie rozpoznane przez półtora miesiąca, można byłoby uznać za przejaw naiwności, gdyby nie to, że całokształt okoliczności wskazuje, iż chodzi raczej o działanie o wyraźnie politycznym podłożu".