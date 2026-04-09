Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM, że dzisiejsza uroczystość ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie - w rozumieniu prawa - będzie nieważna. "Jeżeli przyszli funkcjonariusze publiczni nie działają w granicach prawa, działają bez podstawy prawnej, ten akt będzie nieważny, nie będzie miał żadnych skutków prawnych. Trybunał Konstytucyjny jasno mówi o ślubowaniu w obecności prezydenta" - komentował.

Zbigniew Bogucki mówił w Porannej rozmowie w RMF FM, że nie wie do końca, czym tak naprawdę będzie dzisiejsze wydarzenie w Sejmie. 

Uroczystość czy spotkanie - trudno w ogóle określić tę formułę. Regulamin Sejmu nie przewiduje tego typu działań. Nie wiem, czy to będzie składane wobec marszałka, ale nie sądzę, by wziął na siebie odpowiedzialność (karną) - to przestępstwo z art. 231. Zakładam, że sędziowie przyjdą i oznajmią wobec kolumn, ścian i osób tam zgromadzonych. Na pewno nie będzie to ślubowanie w rozumieniu ustawy o statusie sędziów TK - mówił Zbigniew Bogucki.

Jeżeli przyszli funkcjonariusze publiczni nie działają w granicach prawa, działają bez podstawy prawnej, bo do tego będzie się to sprowadzało, ten akt będzie nieważny, nie będzie miał żadnych skutków prawnych. Nie będą sędziami. Trybunał Konstytucyjny jasno mówi o ślubowaniu w obecności prezydenta. Określone czynności mają określoną formę, przebieg i wykonuje się je w obecności konkretnej osoby. Ustawa nie pozostawia żadnych wątpliwości - powiedział. Kancelaria prezydenta wydała w tej sprawie oświadczenie.

W ustawie jest napisane, że nowy sędzia TK składa ślubowanie "wobec" prezydenta, nie "przed" nim. Zdaniem szefa kancelarii prezydenta wykładnia gramatyczna w tym przypadku jest jasna.

Clara non sunt interpretanda, czyli jasnego nie należy interpretować. Jeżeli słowo "wobec" jest zastępstwem sformułowania "w obecności", nie można tego interpretować inaczej. Prezydent jest organem RP i z jego urzędem wiążą się konkretne kompetencje. Jedną z nich jest - jak mówi Trybunał Konstytucyjny - przyjmowanie ślubowania. Dopiero po ślubowaniu "wobec" prezydenta można dalej podejmować czynności sędziowskie w TK - zaznaczał Bogucki.

