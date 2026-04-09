Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie spotkały się dwie demonstracje. Członkowie pierwszej przynieśli ze sobą transparenty witające nowych sędziów. Uczestnicy drugiej protestują przeciwko ich powołaniu. Atmosfera jest wyjątkowo napięta, a sytuację na miejscu kontrolują liczne siły policyjne. Wszystko to w związku z zaprzysiężeniem nowych sędziów.
Przed wejściem do Trybunału Konstytucyjnego zebrały się dwie wyraźnie podzielone grupy demonstrantów - relacjonuje reporter RMF FM Michał Krasoń. Po jednej stronie kilkunastoosobowa grupa z transparentami wyrażającymi poparcie dla nowych sędziów, którzy dziś złożyli ślubowanie w Sejmie. Po drugiej stronie kilkudziesięcioosobowa grupa, wśród której znaleźli się przedstawiciele Ruchu Obrony Granic oraz przeciwnicy obecnego rządu, wyrażająca sprzeciw wobec powołania nowych członków TK.
Atmosfera pod budynkiem jest bardzo napięta. Między grupami doszło do wymiany wzajemnych oskarżeń i obelg. Przeciwnicy nowych sędziów skandowali hasła, w których określali ich mianem "sędziów uzurpatorów". Wśród protestujących pojawiły się także transparenty i okrzyki wyrażające brak zaufania do procesu powołania nowych członków Trybunału.
Bezpieczeństwa na miejscu pilnuje kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Policyjne kordony szczelnie oddzielają obie grupy demonstrantów, a funkcjonariusze kontrolują wszystkie wejścia do Trybunału Konstytucyjnego.
W czwartek, 9 kwietnia, w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się uroczystość ślubowania sześciorga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wśród nich znaleźli się Dariusz Szostek, Magdalena Bentkowska, Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska. Dwoje z nich - Szostek i Bentkowska - już wcześniej złożyło ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim. Pozostali czterej sędziowie dopełnili tej formalności podczas czwartkowej uroczystości.