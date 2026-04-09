Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie spotkały się dwie demonstracje. Członkowie pierwszej przynieśli ze sobą transparenty witające nowych sędziów. Uczestnicy drugiej protestują przeciwko ich powołaniu. Atmosfera jest wyjątkowo napięta, a sytuację na miejscu kontrolują liczne siły policyjne. Wszystko to w związku z zaprzysiężeniem nowych sędziów.

Uczestnicy manifestacji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego / PAP

Przed wejściem do Trybunału Konstytucyjnego zebrały się dwie wyraźnie podzielone grupy demonstrantów - relacjonuje reporter RMF FM Michał Krasoń. Po jednej stronie kilkunastoosobowa grupa z transparentami wyrażającymi poparcie dla nowych sędziów, którzy dziś złożyli ślubowanie w Sejmie. Po drugiej stronie kilkudziesięcioosobowa grupa, wśród której znaleźli się przedstawiciele Ruchu Obrony Granic oraz przeciwnicy obecnego rządu, wyrażająca sprzeciw wobec powołania nowych członków TK.

Wzajemne oskarżenia i hasła protestujących

Atmosfera pod budynkiem jest bardzo napięta. Między grupami doszło do wymiany wzajemnych oskarżeń i obelg. Przeciwnicy nowych sędziów skandowali hasła, w których określali ich mianem "sędziów uzurpatorów". Wśród protestujących pojawiły się także transparenty i okrzyki wyrażające brak zaufania do procesu powołania nowych członków Trybunału.

Bezpieczeństwa na miejscu pilnuje kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Policyjne kordony szczelnie oddzielają obie grupy demonstrantów, a funkcjonariusze kontrolują wszystkie wejścia do Trybunału Konstytucyjnego.

Nowi sędziowie TK

W czwartek, 9 kwietnia, w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się uroczystość ślubowania sześciorga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wśród nich znaleźli się Dariusz Szostek, Magdalena Bentkowska, Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska. Dwoje z nich - Szostek i Bentkowska - już wcześniej złożyło ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim. Pozostali czterej sędziowie dopełnili tej formalności podczas czwartkowej uroczystości.