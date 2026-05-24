Premier Węgier Peter Magyar ogłosił, że jego pensja oraz wynagrodzenia ministrów, parlamentarzystów i burmistrzów zostaną znacząco obniżone. Nowe limity mają być wyrazem umiaru i pokory w życiu publicznym.

W niedzielnym wpisie na platformie X Peter Magyar poinformował, że jego wynagrodzenie zostanie obniżone do poziomu poniżej połowy obecnej wysokości. 

Premier Węgier podkreślił, że podobne cięcia obejmą także ministrów, parlamentarzystów i burmistrzów. "Czego oczekuję: humanitaryzmu, umiaru i pokory" - napisał Magyar.

W sobotnim wywiadzie dla telewizji RTL premier ujawnił, że jego miesięczne wynagrodzenie brutto wyniesie 3,8 mln forintów (ok. 10,6 tys. euro). Na tę kwotę złożą się 2,3 mln forintów pensji premiera oraz 1,5 mln forintów wynagrodzenia posła. Dla porównania, ostatnie zgłoszone miesięczne wynagrodzenie byłego premiera Viktora Orbana wynosiło 7,8 mln HUF (ok. 22 tys. euro).

Magyar zapowiedział również obniżenie miesięcznego limitu zarobków posłów z 7 do 5 mln forintów. Dotychczas parlamentarzyści mogli ubiegać się o dodatkowe dopłaty na paliwo, zakwaterowanie czy utrzymanie biur.

Premier podkreślił, że cięcia obejmą również kadrę kierowniczą spółek państwowych oraz członków rad nadzorczych i doradczych. Wszyscy oni będą musieli liczyć się z obniżkami pensji.

