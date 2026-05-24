Premier Węgier Peter Magyar ogłosił, że jego pensja oraz wynagrodzenia ministrów, parlamentarzystów i burmistrzów zostaną znacząco obniżone. Nowe limity mają być wyrazem umiaru i pokory w życiu publicznym.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl
W niedzielnym wpisie na platformie X Peter Magyar poinformował, że jego wynagrodzenie zostanie obniżone do poziomu poniżej połowy obecnej wysokości.
Premier Węgier podkreślił, że podobne cięcia obejmą także ministrów, parlamentarzystów i burmistrzów. "Czego oczekuję: humanitaryzmu, umiaru i pokory" - napisał Magyar.