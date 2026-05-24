Tragiczny wypadek w jednej z miejscowości w gminie Czarna Dąbrówka w woj. pomorskim. Jak ustalili policjanci, 15-latka jechała na terenie prywatnym na crossie i z nieustalonych przyczyn uderzyła w drzewo. Niestety, nastolatka zmarła.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zgłoszenie do służb wpłynęło w niedzielę po godz. 13:00. 15-latka, która była pod opieką ojca, na terenie prywatnym jechała crossem. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski, miejsce wypadku to zaaranżowany tor.

W pewnym momencie, z nieustalonych dotąd przyczyn, dziewczyna uderzyła w drzewo - przekazał sierż. szt. Dawid Łaszcz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie.

Pomimo prowadzonej reanimacji dziewczynka zmarła - poinformował sierż. szt. Łaszcz.

Jak dodał, decyzją prokuratora ciało nastolatki zabezpieczono do sekcji zwłok. Śledczy zabezpieczyli także ślady oraz monitoring. Okoliczności i szczegóły wypadku wyjaśniają policjanci.