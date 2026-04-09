Duda: Prezydent nie może dowolnie decydować, od kogo przyjmie ślubowanie

Jeszcze przed uroczystością w Sejmie całą sprawę skomentował były prezydent Andrzej Duda. W rozmowie na kanale Krzysztofa Szczuckiego na YouTubie Duda podkreślał, że sam wybór przez Sejm nie wystarcza do uzyskania statusu sędziego.

Jak zaznaczył, "złożenie ślubowania wobec prezydenta jest elementem koniecznym" i stanowi warunek sine qua non (konieczny) objęcia urzędu. Dodał, że bez tego aktu osoby wybrane przez Sejm "nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego". Jednocześnie podkreślił, że prezydent jest związany uchwałą Sejmu w sprawie wyboru sędziów i nie może dowolnie decydować, od kogo przyjmie ślubowanie.

Prezydent jest związany uchwałą Sejmu. I to nie może być tak, że prezydent np. przyjmie ślubowanie sędziowskie od kogoś innego niż ten, kto jest wybrany przez Sejm. Albo tylko od niektórych. No nie. Więc tu jest problem taki, że ta norma konstytucyjna jest jednak bardzo wyraźna (...), prezydent jest tą decyzją Sejmu związany - powiedział.

Duda skrytykował przy tym pomysły tzw. alternatywnych form składania ślubowania, np. poza Pałacem Prezydenckim czy w formie nagrania wideo, które zostałoby przesłane Karolowi Nawrockiemu. Określił je jako "kpiny", podkreślając, że wiadomo, jak wygląda procedura i ślubowanie nie może być zastępowane działaniami symbolicznymi.

Zdaniem byłego prezydenta, Karol Nawrocki ma prawo szczegółowo przeanalizować proces wyboru sędziów, w tym ich kwalifikacje, oraz żądać dodatkowych wyjaśnień czy spotkań z kandydatami. W opinii Dudy mieści się to w ramach konstytucyjnych uprawnień. Zaznaczył przy tym, że przepisy nie określają terminu na podjęcie decyzji - użyte w nich pojęcie "niezwłocznie" jest nieostre i może być przedmiotem sporów interpretacyjnych.

Niezwłocznie to znaczy jednak, że jeżeli ma wątpliwości, to ma prawo oczekiwać wyjaśnienia tych wątpliwości. Więc to jest bardzo niejasna materia prawna. Tutaj mamy do czynienia z pojęciami, które są pojęciami nieostrymi. (...) Teoretycznie prezydent może tutaj zwlekać. Oczywiście ktoś kiedyś może próbować teoretycznie pociągnąć go do odpowiedzialności konstytucyjnej z tego tytułu, ale znów teoretycznie, bo wszyscy wiemy, jak to są odpowiedzialnością konstytucyjną u nas - powiedział Duda.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ślubowanie sędziów TK. Prof. Biskup: Będziemy dalej brnąć w bałagan prawny

Tusk: Oczekujemy od prezydenta, by pokazał, że traktuje Polskę jako wspólny obowiązek

Całą sprawę skomentował także premier Donald Tusk podczas pobytu w siedzibie firmy Apator w Ostaszewie w województwie kujawsko-pomorskim. Dziś jest ten moment, kiedy oczekujemy także od prezydenta Karola Nawrockiego, aby pokazał, że traktuje Polskę jako wspólny obowiązek i wspólną odpowiedzialność, a nie pole nieustannej bitwy - oświadczył szef rządu.

Jadąc do was usłyszałem, co mnie ucieszyło, od byłego prezydenta (Andrzeja) Dudy, który nie był fanatycznym obrońcą konstytucji, że jego zdaniem prezydent nie ma możliwości lawirowania i musi przyjąć ślubowanie sędziów - dodał Tusk.

13 marca Sejm wybrał łącznie sześcioro sędziów TK. W minionym tygodniu prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwojga z nich: Szostka i Bentkowskiej.