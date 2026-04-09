Słowa Andrzeja Dudy ucieszyły premiera Donalda Tuska. Chodzi o wypowiedź byłego prezydenta w sprawie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Andrzej Dudy prezydent Karol Nawrocki jest związany uchwałą Sejmu i nie może przyjąć ślubowania tylko od wybranych sędziów. Jednocześnie dodał, że sam wybór przez Sejm nie wystarcza do uzyskania statusu sędziego TK i konieczne jest ślubowanie wobec prezydenta.
- Były prezydent Andrzej Duda stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki jest związany uchwałą Sejmu i nie może wybierać, od których sędziów Trybunału Konstytucyjnego przyjmie ślubowanie.
- W Sali Kolumnowej Sejmu ślubowanie złożyło sześcioro wybranych w marcu sędziów TK, w tym czworo, którzy nie mieli jeszcze odebranego ślubowania przez prezydenta.
- Prezydent Karol Nawrocki nie był obecny podczas tej uroczystości, mimo zaproszenia od sędziów.
W Sali Kolumnowej Sejmu sześcioro wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.
Zwracam się do Prezydenta RP. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów TK (...) składam wobec Prezydenta RP ślubowanie następującej treści - taką formułę przed wypowiedzeniem ślubowania wygłaszali sędziowie, którzy nie składali dotychczas ślubowań.
Prezydenta Karola Nawrockiego podczas tej uroczystości nie było - mimo że czwórka sędziów wysłała mu wczoraj zaproszenie.
Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, który był dziś gościem Porannej rozmowy w RMF FM, stwierdził, że dzisiejsza uroczystość w rozumieniu prawa będzie nieważna. Jeżeli przyszli funkcjonariusze publiczni nie działają w granicach prawa, działają bez podstawy prawnej, bo do tego będzie się to sprowadzało, ten akt będzie nieważny, nie będzie miał żadnych skutków prawnych. Nie będą sędziami. Trybunał Konstytucyjny jasno mówi o ślubowaniu w obecności prezydenta. Określone czynności mają określoną formę, przebieg i wykonuje się je w obecności konkretnej osoby. Ustawa nie pozostawia żadnych wątpliwości - powiedział.
W ustawie jest napisane, że nowy sędzia TK składa ślubowanie "wobec" prezydenta, nie "przed" nim.