​Przy obecnym poziomie cen hurtowych obniżka VAT do 8 proc. i akcyzy o 29 gr na litrze netto w ramach rządowego pakietu CPN ("Ceny Paliwa Niżej") spowodowałaby, że ceny litra diesla na stacjach spadłyby średnio o 1,36 zł brutto, a benzyny o 1,16 zł - wyliczył analityk Refleksu Rafał Zywert.

/ Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Premier Donald Tusk poinformował w czwartek, że po obniżeniu stawki VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. i akcyzy na benzynę i olej napędowy ceny detaliczne paliw mają spaść o około 1,2 zł na litrze. Dodał, że codziennie minister energii będzie ustalać maksymalne ceny paliw.

W czwartek po południu zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, na którym rząd ma zdecydować ws. obniżenia cen paliw. Z kolei marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska przekazała, że zwołuje dodatkowe posiedzenie Senatu na piątek, godz. 14, w celu prac nad ustawami dotyczącymi obniżenia akcyzy i VAT na paliwa.

"Cena zakupu diesla może wzrosnąć"

Dyrektor działu prognoz i analiz Refleksu Rafał Zywert wskazał, że nawet jeśli rząd nie zdecydowałby się na obniżkę VAT i akcyzy na paliwa, to "na razie byłby to ostatni tydzień wzrostu cen paliw na stacjach".

Na rynku hurtowym ropy naftowej i produktów naftowych mamy korektę. Ceny hurtowe w Orlenie od poniedziałku spadały. W efekcie tego obecnie cena zakupu diesla na stacjach kształtuje się w granicach 8 zł za litr - powiedział ekspert w rozmowie z PAP.

Zwrócił jednak uwagę, że w czwartek znowu ceny ropy rosną. Cena zakupu diesla na stacji może więc znowu wzrosnąć do poziomu 8,20-8,30 zł za litr. Do świąt wyższych poziomów niż te, które obserwujemy obecnie na pylonach, czyli 8,80-8,90 zł za litr diesla, myślę że nie przekroczymy - stwierdził Zywert.

Dodał, że pojawił się "pewien zapas" w związku z tym, że ceny paliw zaczęły spadać od momentu ich największego wzrostu. Od poniedziałku ceny hurtowe diesla spadły o 500 zł netto, a benzyny o 100 zł netto. Na stacjach diesel potaniał o 63 gr na litrze brutto, a benzyna 13 gr na litrze brutto. To efekt spadku cen ropy po informacjach o rozpoczęciu rozmów pokojowych między USA a Iranem - zwrócił uwagę ekspert.

Obniżka VAT z 23 do 8 proc.

Obecna cena zakupu diesla na stacjach z uwzględnieniem upustów wynosi 7,95 zł/l brutto, a benzyny 6,56 zł za litr brutto. Zdaniem eksperta "w normalnych warunkach te ceny nie będą rosły".

Myślę, że średnia cena diesla w krajowym detalu ukształtuje się na poziomie 8,60-8,70 zł za litr, nawet jeśli rząd nic by nie zrobił, by je obniżyć - stwierdził Zywert.

Ekspert policzył, jak mogłyby się kształtować ceny paliw, w zależności od rozwiązań, jakie zaproponuje rząd.

Tylko z samego tytułu obniżki VAT z 23 do 8 proc. cena diesla spadłaby o 1,01 zł brutto na litrze, a benzyny o 85 gr brutto na litrze. Przy obniżce VAT o 8 proc. i obniżce akcyzy o 29 gr na litrze netto spadek cen diesla wyniósłby 1,36 zł na litrze brutto, a benzyny 1,16 zł na litrze brutto, przy dzisiejszym poziomie cen hurtowych - poinformował.

Konflikt na Bliskim Wschodzie a sytuacja na stacjach paliw

Jego zdaniem byłyby to maksymalne obniżki. Wszystkie inne warianty działań rządu oznaczałyby również obniżki, tylko w mniejszej skali - zaznaczył Zywert.

Analityk zastrzegł jednak, że sytuacja jest bardzo zmienna, ponieważ nie wiadomo, w jakim punkcie negocjacji między USA a Iranem się znajdujemy.

Nie wiemy też, czy dojdzie do jakieś kolejnej eskalacja konfliktu; wówczas ceny ropy naftowej i paliw w hurcie znowu by rosły, w jakim tempie - nie wiadomo - dodał Zywert.

Zaznaczył, że proponowane przez rząd rozwiązania spowodują, że jeżeli nawet ceny ropy naftowej wzrosłyby o 25-30 proc., to ceny paliw powróciłyby do obecnych poziomów.



Limit cen paliw na stacjach

Rafał Zywert przekazał, że duże zaniepokojenie wzbudziła propozycja rządu dot. wprowadzenia codziennego ustalania maksymalnego limitu cen paliw na stacjach.

Nie wiadomo, jaki byłby mechanizm wyliczenia tego limitu ceny i czy nie pozbawi on części stacji paliw marży lub nie spowoduje zejścia poniżej kosztów sprzedaży - zauważył.

Jak mówił, obecnie każdy uczestnik rynku paliw ustala ceny sam i są one zróżnicowane m.in. w zależności od lokalizacji stacji. Inaczej kształtują się na przykład na stacjach przy autostradach, a inaczej w mniejszych miejscowościach - dodał ekspert.

Polska nie jest jedynym europejskim państwem, które podjęło działania w związku z wysokimi cenami ropy i gazu. Niemiecki Bundestag przegłosował w czwartek projekt ustawy mający na celu ograniczenie wzrostu cen paliw. W Hiszpanii parlament przyjął tarczę socjalną obniżającą podatek VAT na paliwa i energię z 21 do 10 proc. Z kolei we Włoszech 87 proc. z ponad 20 tys. stacji benzynowych obniżyło ceny paliwa po wejściu w życie w czwartek rządowego dekretu, który zmniejszył akcyzę na 20 dni o 25 eurocentów za litr benzyny i oleju napędowego.

