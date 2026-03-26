"Krok w dobrą stronę, ale spóźniony. Trudno zrozumieć, co takiego stało na przeszkodzie, by tę ustawę przygotować choćby tydzień temu i spokojnie przez Sejm ją przeprocesować. Uważamy, że podatki na paliwo powinniśmy obniżyć na stałe" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Wawer, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Konfederacji. W ten sposób odniósł się do propozycji rządu Donalda Tuska w sprawie cen paliw. Na pytanie, czy Konfederacja zagłosuje za tą propozycją, odparł: "Spodziewam się, że tak".

Polityk Konfederacji Michał Wawer w Popołudniowej rozmowie w RMF FM był pytany m.in. o propozycję koalicji rządzącej w sprawie cen paliw. Premier Donald Tusk ogłosił w czwartek, że rząd obniży podatek VAT i akcyzę na paliwa . Oznacza to, że stawka podatku VAT spadnie z 23 do 8 proc., a akcyza - na benzynę o 29 gr, zaś na olej napędowy o 28 gr.

Prowadząca Magda Sakowska zapytała wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego Konfederacji o to, czy jego środowisko polityczne poprzez propozycję rządu. Spodziewam się, że tak - odparł.

Michał Wawer o propozycji rządu: Spóźniony krok w dobrą stronę

Ocenił, że proponowana ustawa w sprawie obniżki cen paliw to "krok w dobrą stronę, ale spóźniony". Trudno zrozumieć, co takiego stało na przeszkodzie, by tę ustawę przygotować choćby tydzień temu i spokojnie przez Sejm ją przeprocesować. Zamiast tego jest "wariacka robota", gdzie prawnicy prawdopodobnie będą musieli w nocy nad tym siedzieć, bo rządowi przez ileś tygodni nie chciało się wziąć projekty, które są gotowe - stwierdził Michał Wawer.

Dodał, że podobny projekt w tej sprawie Konfederacja zaproponowała jeszcze w czasach, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Wystarczyło wziąć ten projekt, przerobić na aktualne przepisy i wprowadzić pod obrady Sejmu - wskazał.

Odniósł się także do propozycji ministra energii, która zakłada, że miałby on każdego dnia ustalać cenę maksymalną paliwa. Wiadomo, że pomysł nakładania cen maksymalnych jest zawsze podejrzany i ryzykowny. Natomiast zdarza się tak, że w kryzysowej sytuacji przez jakiś czas jest to uzasadnione. I to jest jedno z pytań, na które na pewno będziemy chcieli poznać odpowiedź: Jak długo to wszystko potrwa? - powiedział.

Poseł Wawer: Podatki na paliwo powinny zostać obniżone na stałe

Podkreślił także, że podatki na paliwo powinny zostać obniżone na stałe. Walczymy o to od wielu lat. Paliwo jest paliwem całej gospodarki. Im niższe ceny paliw, tym gospodarka jest bardziej konkurencyjna, więc my te podatki powinniśmy obniżyć na stałe - stwierdził.