Nagranie pokazujące duże zakłopotanie byłego wiceministra spraw zagranicznych po pytaniu o jego zegarek odbiło się szerokim echem w internecie. Andrzej Szejna najpierw przyznaje, że ma na nadgarstku produkt firmy Omega, a później wszystkiemu zaprzecza, gdy w rozmowie pojawia się kwestia braku wpisania przedmiotu do oświadczenia majątkowego. Wcześniej dyskusje wywołał zegarek Ewy Wrzosek.
- Andrzej Szejna został zaskoczony przez dziennikarza pytaniem o niewpisanie drogiego zegarka do oświadczenia majątkowego.
- Dyskusje wzbudził też zegarek Ewy Wrzosek. Co zrobiła z nim prokurator? Dowiesz się, czytając cały artykuł.
Choć minęły lata od sprawy byłego ministra transportu Sławomira Nowaka, to zegarki znanych osób znów stały się przedmiotem ożywionej dyskusji. Duże poruszenie wywołał materiał wpolsce24.pl, którego bohaterem stał się były wiceszef MSZ Andrzej Szejna.
W Sejmie Szejna został zapytany przez dziennikarza o to, jaki zegarek nosi. To nie jest Omega? - pyta przedstawiciel mediów. Tak, tak - odpowiada polityk.