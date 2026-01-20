Później pojawia się jednak pytanie o to, dlaczego Szejna nie wpisał zegarka do oświadczenia majątkowego - według wpolsce24.pl zegarek to może być model Omega Speedmaster wart 40 tys. zł. Do oświadczenia majątkowego politycy muszą wpisać ruchomość o wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych.

Skonsternowany członek Nowej Lewicy zaczyna kluczyć. To jest zegarek, który... muszę sobie przypomnieć, co to za zegarek - mówi Szejna. Dopytywany o kwestie oświadczenia majątkowego w końcu mówi: To nie jest Omega, nie. To nie jest Omega. Polityk nie pozwala już też na to, by dziennikarz zobaczył model na nadgarstku posła.

Szejna zabrał też głos w internecie - nie poddawał w wątpliwość, że zegarek wart jest sporo, ale zapewniał, że nie złamał przepisów. "Wszystko zgodnie z przepisami. Oświadczenie składa się do końca kwietnia danego roku według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Zatem oświadczenie, które Pan prezentuje, to stan na 31.12.2024 złożone w kwietniu 2025, gdy nie posiadałem zegarka o wartości przekraczającej 10 000" - napisał.

Szejna był też o sprawę zegarka pytany w TVP Info. Nigdy nie posiadałem, nie byłem właścicielem zegarka jakiegokolwiek, a mam ich sporo - też dzisiaj ze sobą jeden z nich - którego wartość przekraczałaby 10 000 zł - stwierdził.

W dyskusji pojawiły się też luksusowe zegarki posła Tomasza Treli - marek Maurice Lacroix, Breitling i Omega. Polityk jednak zgodnie z przepisami wpisał je do oświadczenia majątkowego.

Ewa Wrzosek wrzuca zegarek na licytację WOŚP

Zanim jednak pojawiła się kwestia zegarka Andrzeja Szejny, internauci dyskutowali o zegarku prokurator Ewy Wrzosek. Wszystko za sprawą wystawienia przez Wrzosek na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy możliwości wspólnego joggingu po Polach Mokotowskich.

Na filmiku zachęcającym do wzięcia udziału w licytacji prokurator siedzi przy biurku - w tym fragmencie nagrania widoczny jest jej zegarek. Na platformie X po publikacji filmiku pojawiły się spekulacje na temat tego, czy Wrzosek nosi model luksusowej marki Patek Philippe, który może być wart nawet 200 tysięcy złotych.