Prokuratura poprawiła błędy w swoim wniosku o przymusową hipotekę domu Zbigniewa Ziobry i ponownie składa go w sądzie. Dziennikarz RMF FM Tomasz Skory ujawnił dziś, że sąd oddalił wniosek Prokuratury Krajowej o zabezpieczenie nieruchomości byłego ministra sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro / Anita Walczewska / East News

Śledczy postanowienie referendarza, który odmówił wpisania przymusowej hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości Zbigniewa Ziobry, uznał za niezasadne.

Nie podważyli go jednak zaskarżeniem do sądu, ale - według komunikatu Prokuratury Krajowej - zdecydowali, że sprawność postępowania uzasadnia złożenie zupełnie nowego wniosku.

Prokurator zmienił oddalone z powodu braków formalnych swoje listopadowe postanowienie.

W nowej wersji naprawił usterki, o których informowaliśmy i stwierdził już jasno, że zabezpieczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa, a celem jest wykonanie grożącego podejrzanemu obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Ponowiony wniosek ws. zabezpieczenia majątku Zbigniewa Ziobry czeka na rozpatrzenie

Brak zgody sądu na zabezpieczenie majątku Zbigniewa Ziobry

Jak informował wcześniej dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, sąd odmówił wpisania tzw. hipoteki przymusowej do księgi wieczystej domu Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu.

Postanowienie wydał referendarz w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej. Prokuratura Krajowa chciała nałożyć na nieruchomość należącą do Zbigniewa Ziobry hipotekę przymusową do wysokości 143 milionów 164 tys. 487,40 zł, bo śledztwo wykazało, że taki mógł być koszt przestępstw, zarzucanych byłemu ministrowi.

Braki wniosku PK

Referendarz wskazał jednak, że we wniosku prokuratury nie ma np. opisu samej wierzytelności, na podstawie której hipoteka ma być wpisana. Tego, że chodzi o obowiązek naprawienia szkody, można tylko "domniemywać" na podstawie treści postanowienia prokuratury.

Wniosek nie wskazuje też jasno osoby wierzyciela hipotecznego, a jak zwraca uwagę referendarz, rolą sądu wieczystoksięgowego nie jest samodzielne określanie wierzyciela ani nie ma uprawnień do korygowania dokumentów, które są podstawą wpisu.

Istotny błąd

Uwzględnienie wniosku prokuratury zostało uznane za niemożliwe także przez to, że do księgi wieczystej innej nieruchomości Zbigniewa Ziobry również złożono wniosek, dotyczący zabezpieczenia tej samej kwoty na podstawie tego samego tytułu zabezpieczenia.

Według przepisów obciążenie hipoteką przymusową więcej niż jednej nieruchomości tego samego dłużnika wymaga podzielenia zabezpieczenia na poszczególne hipoteki cząstkowe, do pokrycia wierzytelności w całości.

Wniosek o aresztowanie Zbigniewa Ziobry

13 listopada Prokuratura Krajowa poinformowała, że do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa skierowano wniosek o aresztowanie na trzy miesiące Zbigniewa Ziobry. Chodzi o nadużycia dot. Funduszu Sprawiedliwości.

Zarzuty, które prokurator chce przedstawić posłowi PiS, dotyczą m.in. złożenia i kierowania "zorganizowaną grupą przestępczą przez okres pięciu lat, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze".

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić prokuratura. Sejm wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Sam Ziobro w ostatnich dniach przebywa w Budapeszcie.