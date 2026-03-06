​Tragicznie zakończyły się poszukiwania 41-letniej wrocławskiej aktorki Magdaleny Majtyki, która była poszukiwana przez policję. Ciało kobiety zostało znalezione niedaleko Biskupic Oławskich. "Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację" - czytamy w komunikacie policji.

Magdalena Majtyka nie żyje, fot. Facebook/Piotr Bartos / East News

Magdalena Majtyka nie żyje

Magdalena Majtyka zaginęła w środę wieczorem na południu Wrocławia.

W piątek po południu policja podała, że ciało aktorki odnaleziono niedaleko Biskupic Oławskich - niedaleko znajdował się również jej rozbity samochód.

Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41-latka nie żyje. Ciało kobiety zostało odnalezione w dniu dzisiejszym na terenie Biskupic Oławskich - czytamy w komunikacie policji.

Na miejscu prowadzone są czynności przez policjantów pod nadzorem prokuratury. W tej sprawie prowadzone będzie śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia i śmierci. Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.

Magdalena Majtyka nie żyje. Kim była?

Magdalena Majtyka była aktorką teatralną i filmową oraz choreografką związaną z wrocławskim środowiskiem artystycznym. Pracowała w Teatrze Polskim we Wrocławiu i współpracowała ze szkołą sztuk scenicznych Lelenfant.

Szerszej publiczności znana była m.in. z filmów "Pan Samochodzik i Templariusze" oraz "Kabaret śmierci". Pojawiała się także w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny". Widzowie mogli zobaczyć ją również w epizodycznych rolach w produkcjach takich jak "Breslau", "1670", "Skazana" czy "Na dobre i na złe".

Informację o zaginięciu przekazał w mediach społecznościowych jej mąż, Piotr Bartos - dyrektor artystyczny festiwalu Kinomural we Wrocławiu.

Według informacji przekazanych przez bliskich aktorka przyjmowała regularnie leki, których nie zabrała ze sobą. Poszukiwania Magdalena Majtyki trwały od czwartku.