Kowal bezskrzydły, zwany potocznie "tramwajarzem" lub "doktorkiem", to owad, którego nie sposób nie zauważyć. Czerwono-czarne skupiska tych pluskwiaków budzą emocje, ale czy naprawdę są powodem do niepokoju? Sprawdzamy, dlaczego kowale są pożyteczne i dlaczego nie warto ich zabijać.

Kowal bezskrzydły, zwany „tramwajarzem”, to pożyteczny owad, który pomaga w ogrodzie / Shutterstock

Kowal bezskrzydły jest pospolitym i pożytecznym owadem, spotykanym w całej Polsce.

Żyje w dużych skupiskach, zwłaszcza w nasłonecznionych miejscach.

Nie gryzie, nie przenosi chorób, nie niszczy roślin.

Jego obecność może przyczyniać się do ograniczenia liczby komarów.





Kowal bezskrzydły - kolorowy mieszkaniec ogrodów, parków i... cmentarzy

Kowal bezskrzydły (Pyrrhocoris apterus) to jeden z najbardziej charakterystycznych owadów, jakie możemy spotkać w Polsce. Jego czerwono-czarny pancerzyk z wyraźnymi plamkami sprawia, że trudno go pomylić z innymi gatunkami. Choć niektórzy nazywają go "robakiem cmentarnym", "tramwajarzem" czy "doktorkiem", to w rzeczywistości jest to pluskwiak należący do rodziny kowalowatych.

Ten owad upodobał sobie nasłonecznione miejsca u podnóża drzew liściastych, zwłaszcza lip. Często spotkamy go również na murkach, kamieniach, przy fundamentach domów czy na cmentarzach. Wczesną wiosną pojawia się w ogromnych skupiskach, które mogą wywoływać niepokój - jednak zupełnie niesłusznie!

Globalny podróżnik - gdzie można spotkać kowala bezskrzydłego?

Choć kowal bezskrzydły jest pospolity w Polsce, jego zasięg występowania jest naprawdę imponujący. Od Europy, przez Indie, Mongolię, aż po północno-zachodnie Chiny i południową Syberię - wszędzie tam, gdzie znajdzie odpowiednie warunki do życia, pojawia się w licznych gromadach. Można go również zaobserwować w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Środkowej.

Skupiska kowala bezskrzydłego, które chronią

To, co najbardziej rzuca się w oczy, to zwyczaj życia w dużych grupach. Kowale bezskrzydłe zbierają się masowo na słońcu, tworząc zwarte kolonie. To nie tylko sposób na przetrwanie chłodniejszych dni, ale także skuteczna strategia obronna - ich jaskrawe ubarwienie i charakterystyczny zapach skutecznie odstraszają ptaki i inne drapieżniki.

"Tramwajarze" - skąd ta nazwa?

Nazwa "tramwajarz" wzięła się z nietypowego sposobu rozmnażania tego pluskwiaka. Podczas kopulacji samiec i samica łączą się odwłokami i mogą pozostać w takim połączeniu nawet przez kilka dni, niekiedy przemieszczając się razem. Taki widok przypomina wagoniki tramwaju, stąd właśnie potoczna nazwa.

Przyjaciel ogrodu - pożyteczne zwyczaje kowali

Czerwono-czarni mieszkańcy ogrodu – dlaczego nie warto ich usuwać? / Shutterstock

Mimo że wygląd kowali może budzić obawy, to nie stanowią one żadnego zagrożenia dla ludzi ani zwierząt domowych. Nie gryzą, nie roznoszą chorób i nie niszczą upraw. Wręcz przeciwnie - są bardzo pożyteczne!

Kowale bezskrzydłe żywią się martwą materią organiczną: opadłymi nasionami, owocami, szczątkami roślin i martwymi owadami. Pomagają w utrzymaniu porządku w ogrodzie, przyczyniając się do rozkładu resztek organicznych. Co więcej, mogą ograniczać populację komarów, zjadając ich larwy i odstraszając dorosłe osobniki swoim zapachem.

Kowal bezskrzydły - owad, który nie szkodzi

Wielu ogrodników myli kowala bezskrzydłego z poskrzypką liliową - prawdziwym szkodnikiem roślin. W przeciwieństwie do niej, "tramwajarze" nie zjadają żywych kwiatów, liści czy warzyw. Czasem wysysają sok z niektórych roślin, jednak nie wyrządzają im większych szkód.

Warto pamiętać, że w przyrodzie każda istota ma swoje zadanie - kowal bezskrzydły to nieproszony gość, ale pożyteczny sprzymierzeniec!

Natura broni się sama

Jaskrawe ubarwienie kowala bezskrzydłego to nie tylko ozdoba - to wyraźny sygnał ostrzegawczy dla drapieżników. Owad wydziela nieprzyjemny zapach i jest niesmaczny, dlatego rzadko staje się pożywieniem dla ptaków czy ssaków. Jedynie borsuki czasem decydują się na taki posiłek.

Nie zabijaj kowali - szanuj pożytecznych mieszkańców ogrodu

Wielu ludzi, widząc czerwono-czarne skupiska kowali, reaguje niepokojem i chęcią pozbycia się ich ze swojego otoczenia. To błąd! Ich obecność nie tylko nie szkodzi, ale wręcz pomaga zachować równowagę biologiczną w ogrodzie i parku.