Kowal bezskrzydły, zwany potocznie "tramwajarzem" lub "doktorkiem", to owad, którego nie sposób nie zauważyć. Czerwono-czarne skupiska tych pluskwiaków budzą emocje, ale czy naprawdę są powodem do niepokoju? Sprawdzamy, dlaczego kowale są pożyteczne i dlaczego nie warto ich zabijać.
- Kowal bezskrzydły jest pospolitym i pożytecznym owadem, spotykanym w całej Polsce.
- Żyje w dużych skupiskach, zwłaszcza w nasłonecznionych miejscach.
- Nie gryzie, nie przenosi chorób, nie niszczy roślin.
- Jego obecność może przyczyniać się do ograniczenia liczby komarów.
Kowal bezskrzydły (Pyrrhocoris apterus) to jeden z najbardziej charakterystycznych owadów, jakie możemy spotkać w Polsce. Jego czerwono-czarny pancerzyk z wyraźnymi plamkami sprawia, że trudno go pomylić z innymi gatunkami. Choć niektórzy nazywają go "robakiem cmentarnym", "tramwajarzem" czy "doktorkiem", to w rzeczywistości jest to pluskwiak należący do rodziny kowalowatych.
Ten owad upodobał sobie nasłonecznione miejsca u podnóża drzew liściastych, zwłaszcza lip. Często spotkamy go również na murkach, kamieniach, przy fundamentach domów czy na cmentarzach. Wczesną wiosną pojawia się w ogromnych skupiskach, które mogą wywoływać niepokój - jednak zupełnie niesłusznie!
Choć kowal bezskrzydły jest pospolity w Polsce, jego zasięg występowania jest naprawdę imponujący. Od Europy, przez Indie, Mongolię, aż po północno-zachodnie Chiny i południową Syberię - wszędzie tam, gdzie znajdzie odpowiednie warunki do życia, pojawia się w licznych gromadach. Można go również zaobserwować w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Środkowej.
To, co najbardziej rzuca się w oczy, to zwyczaj życia w dużych grupach. Kowale bezskrzydłe zbierają się masowo na słońcu, tworząc zwarte kolonie. To nie tylko sposób na przetrwanie chłodniejszych dni, ale także skuteczna strategia obronna - ich jaskrawe ubarwienie i charakterystyczny zapach skutecznie odstraszają ptaki i inne drapieżniki.
Nazwa "tramwajarz" wzięła się z nietypowego sposobu rozmnażania tego pluskwiaka. Podczas kopulacji samiec i samica łączą się odwłokami i mogą pozostać w takim połączeniu nawet przez kilka dni, niekiedy przemieszczając się razem. Taki widok przypomina wagoniki tramwaju, stąd właśnie potoczna nazwa.
Mimo że wygląd kowali może budzić obawy, to nie stanowią one żadnego zagrożenia dla ludzi ani zwierząt domowych. Nie gryzą, nie roznoszą chorób i nie niszczą upraw. Wręcz przeciwnie - są bardzo pożyteczne!
Kowale bezskrzydłe żywią się martwą materią organiczną: opadłymi nasionami, owocami, szczątkami roślin i martwymi owadami. Pomagają w utrzymaniu porządku w ogrodzie, przyczyniając się do rozkładu resztek organicznych. Co więcej, mogą ograniczać populację komarów, zjadając ich larwy i odstraszając dorosłe osobniki swoim zapachem.
Wielu ogrodników myli kowala bezskrzydłego z poskrzypką liliową - prawdziwym szkodnikiem roślin. W przeciwieństwie do niej, "tramwajarze" nie zjadają żywych kwiatów, liści czy warzyw. Czasem wysysają sok z niektórych roślin, jednak nie wyrządzają im większych szkód.
Warto pamiętać, że w przyrodzie każda istota ma swoje zadanie - kowal bezskrzydły to nieproszony gość, ale pożyteczny sprzymierzeniec!
Jaskrawe ubarwienie kowala bezskrzydłego to nie tylko ozdoba - to wyraźny sygnał ostrzegawczy dla drapieżników. Owad wydziela nieprzyjemny zapach i jest niesmaczny, dlatego rzadko staje się pożywieniem dla ptaków czy ssaków. Jedynie borsuki czasem decydują się na taki posiłek.
Wielu ludzi, widząc czerwono-czarne skupiska kowali, reaguje niepokojem i chęcią pozbycia się ich ze swojego otoczenia. To błąd! Ich obecność nie tylko nie szkodzi, ale wręcz pomaga zachować równowagę biologiczną w ogrodzie i parku.