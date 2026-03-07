"​Licząca 11 osób załoga zatrzymanego w piątek na Bałtyku przez szwedzkie służby statku towarowego Caffa w zdecydowanej większości składa się z Rosjan" - powiedział w sobotę Daniel Stenling ze szwedzkiej Straży Przybrzeżnej. Według Stenlinga wzmocniło się podejrzenie, że jednostka posługiwała się fałszywą banderą Gwinei.

My od dłuższego czasu śledziliśmy ten statek, podejrzewając nieprawidłowości - podkreślił Stenling podczas sobotniej konferencji prasowej w Sztokholmie. Przypomniał, że na Morzu Bałtyckim rośnie problem tzw. rosyjskiej floty cieni.

Statek, na który w piątek u wybrzeży Trelleborga za pomocą śmigłowca weszli funkcjonariusze jednostki specjalnej policji, jest w trakcie kontroli technicznej szwedzkich służb. Według Stenlinga jednostka wykazuje braki zdolności do żeglugi i wobec statku może zostać wydany zakaz żeglugi, o czym zadecyduje Urząd ds. Transportu. Równolegle własne śledztwo prowadzi policja pod nadzorem prokuratury.

Operacja "czarna kawa" na Bałtyku

Stenling przypomniał, że Caffa znajduje się na ukraińskiej liście sankcyjnej w związku z udziałem w kradzieży zboża z Ukrainy.

Johan Andersson z Narodowego Departamentu Operacyjnego (NOA) policji przebieg operacji nazwanej "Czarna kawa" określił jako "spokojny". W sobotę w siedzibie policji zaprezentowano mediom zdjęcia z zajęcia statku. Statek Caffa miał latem ubiegłego roku zmienić banderę z rosyjskiej na gwinejską. Według portalu Marinetraffic 96-metrowa jednostka płynęła z portu w Casablance w Maroku do Petersburga. W przeszłości wielokrotnie cumowała w rosyjskich portach.

