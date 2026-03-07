"​Licząca 11 osób załoga zatrzymanego w piątek na Bałtyku przez szwedzkie służby statku towarowego Caffa w zdecydowanej większości składa się z Rosjan" - powiedział w sobotę Daniel Stenling ze szwedzkiej Straży Przybrzeżnej. Według Stenlinga wzmocniło się podejrzenie, że jednostka posługiwała się fałszywą banderą Gwinei.

Statek towarowy Caffa, fot. Szwedzka Straż Przybrzeżna

My od dłuższego czasu śledziliśmy ten statek, podejrzewając nieprawidłowości - podkreślił Stenling podczas sobotniej konferencji prasowej w Sztokholmie. Przypomniał, że na Morzu Bałtyckim rośnie problem tzw. rosyjskiej floty cieni.

Statek, na który w piątek u wybrzeży Trelleborga za pomocą śmigłowca weszli funkcjonariusze jednostki specjalnej policji, jest w trakcie kontroli technicznej szwedzkich służb. Według Stenlinga jednostka wykazuje braki zdolności do żeglugi i wobec statku może zostać wydany zakaz żeglugi, o czym zadecyduje Urząd ds. Transportu. Równolegle własne śledztwo prowadzi policja pod nadzorem prokuratury.