Hiszpania przeżywa prawdziwą pistacjową rewolucję. Produkcja tych zielonych orzechów wzrosła w ostatnim roku aż o 73,6 proc., a pistacje z przekąski stały się jednym z najważniejszych składników krajowego sektora spożywczego. Skąd ten fenomen i jakie skutki niesie dla rynku?

Hiszpania bije rekordy w produkcji pistacji – zielone orzechy podbijają rynek spożywczy / Shutterstock

Hiszpania szybko rośnie na światowym rynku pistacji, z produkcją zwiększoną o 73,6 proc. w ciągu ostatniego roku!

Pistacje przestają być tylko przekąską - coraz częściej są wykorzystywane jako składniki kremów, past i słodkości.

Hit internetu? Czekolada z Dubaju z pistacjowym kremem zdobywa serca smakoszy na całym świecie.

Pistacje - od przekąski do filaru sektora spożywczego

Hiszpania, znana z oliwek, winogron i pomarańczy, błyskawicznie dołącza do światowych liderów w uprawie pistacji. Wystarczy spojrzeć na liczby, by zrozumieć skalę zjawiska. Produkcja pistacji w Hiszpanii wzrosła w ciągu ostatniego roku o 73,6 proc. To nie tylko imponujące tempo wzrostu, ale także sygnał, że pistacje przestały być niszową przekąską - dziś są prawdziwym skarbem hiszpańskiego rolnictwa.

W tym sezonie spodziewane są zbiory na poziomie niemal 42 400 ton, podczas gdy jeszcze w 2018 roku liczba ta wynosiła zaledwie 8 200 ton. Największe plantacje znajdują się w regionach Castilla-La Mancha, Andaluzja i Aragonia. Mimo tych sukcesów Hiszpania wciąż pozostaje mniejszym graczem na światowej arenie.

Nowe podejście do pistacji: nie tylko surowiec, ale i przetwórstwo

Dotychczas pistacje trafiały do sklepów głównie jako przekąska. To jednak się zmienia. Coraz więcej firm dostrzega, że prawdziwa wartość pistacji tkwi w ich przetwarzaniu - na pasty, kremy czy składniki do wyrobów cukierniczych.

Pistacjowa gorączka napędzana social mediami i czekoladą z Dubaju

Nie tylko ceny i produkcja windują pistacje na szczyty popularności. Ogromny wpływ mają także trendy kulturowe i wiralowe produkty. Przykład? Czekolada z Dubaju - baton wypełniony kremem pistacjowym i pastą kadaif , który stał się hitem mediów społecznościowych i zalał półki supermarketów na całym świecie.

To tylko początek. Pistacje szturmem zdobywają rynek przetworów - od jogurtów, przez ciastka i lody, po serniki i batony czekoladowe. We Włoszech produkty z pistacjami to już ponad 730 różnych referencji w supermarketach, a sprzedaż łuskanych pistacji wzrosła tam w 2025 roku o 7 proc. Cały rynek detaliczny pistacji we Włoszech przekracza wartość 120 milionów euro.

Pistacje - zielone złoto przyszłością rynku spożywczego

Pistacje to już nie tylko luksusowa przekąska. Globalny rynek tych orzechów zbliża się do wartości 5,5 miliarda dolarów, a prognozy mówią o 7 miliardach w 2031 roku. Najszybciej rośnie segment produktów ekologicznych, pochodzących z pojedynczych, certyfikowanych upraw.

Hiszpania, choć jeszcze nie dogoniła światowych gigantów, ma szansę stać się pistacjową potęgą Europy - zarówno pod względem ilości, jak i jakości.

