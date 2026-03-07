Hiszpania przeżywa prawdziwą pistacjową rewolucję. Produkcja tych zielonych orzechów wzrosła w ostatnim roku aż o 73,6 proc., a pistacje z przekąski stały się jednym z najważniejszych składników krajowego sektora spożywczego. Skąd ten fenomen i jakie skutki niesie dla rynku?
- Hiszpania szybko rośnie na światowym rynku pistacji, z produkcją zwiększoną o 73,6 proc. w ciągu ostatniego roku!
- Pistacje przestają być tylko przekąską - coraz częściej są wykorzystywane jako składniki kremów, past i słodkości.
- Hit internetu? Czekolada z Dubaju z pistacjowym kremem zdobywa serca smakoszy na całym świecie.
Hiszpania, znana z oliwek, winogron i pomarańczy, błyskawicznie dołącza do światowych liderów w uprawie pistacji. Wystarczy spojrzeć na liczby, by zrozumieć skalę zjawiska. Produkcja pistacji w Hiszpanii wzrosła w ciągu ostatniego roku o 73,6 proc. To nie tylko imponujące tempo wzrostu, ale także sygnał, że pistacje przestały być niszową przekąską - dziś są prawdziwym skarbem hiszpańskiego rolnictwa.
W tym sezonie spodziewane są zbiory na poziomie niemal 42 400 ton, podczas gdy jeszcze w 2018 roku liczba ta wynosiła zaledwie 8 200 ton. Największe plantacje znajdują się w regionach Castilla-La Mancha, Andaluzja i Aragonia. Mimo tych sukcesów Hiszpania wciąż pozostaje mniejszym graczem na światowej arenie.
Dotychczas pistacje trafiały do sklepów głównie jako przekąska. To jednak się zmienia. Coraz więcej firm dostrzega, że prawdziwa wartość pistacji tkwi w ich przetwarzaniu - na pasty, kremy czy składniki do wyrobów cukierniczych.
Nie tylko ceny i produkcja windują pistacje na szczyty popularności. Ogromny wpływ mają także trendy kulturowe i wiralowe produkty. Przykład? Czekolada z Dubaju - baton wypełniony kremem pistacjowym i pastą kadaif, który stał się hitem mediów społecznościowych i zalał półki supermarketów na całym świecie.
To tylko początek. Pistacje szturmem zdobywają rynek przetworów - od jogurtów, przez ciastka i lody, po serniki i batony czekoladowe. We Włoszech produkty z pistacjami to już ponad 730 różnych referencji w supermarketach, a sprzedaż łuskanych pistacji wzrosła tam w 2025 roku o 7 proc. Cały rynek detaliczny pistacji we Włoszech przekracza wartość 120 milionów euro.
Pistacje to już nie tylko luksusowa przekąska. Globalny rynek tych orzechów zbliża się do wartości 5,5 miliarda dolarów, a prognozy mówią o 7 miliardach w 2031 roku. Najszybciej rośnie segment produktów ekologicznych, pochodzących z pojedynczych, certyfikowanych upraw.
Hiszpania, choć jeszcze nie dogoniła światowych gigantów, ma szansę stać się pistacjową potęgą Europy - zarówno pod względem ilości, jak i jakości.