Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonało zatrzymań trzech wpływowych postaci polskiej sceny politycznej i finansowej. Wśród zatrzymanych znaleźli się obecny ambasador Polski we Francji Jan R., były parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości Maks K. oraz znany bankowiec Paweł P. Sprawa dotyczy szeroko zakrojonego śledztwa w sprawie tzw. afery Collegium Humanum - informuje portal Goniec.pl

Collegium Humanum / Adam Burakowski/East News / East News

Akcja służb i kulisy śledztwa

Zatrzymania rozpoczęły się już na początku tygodnia. Maks K. oraz Paweł P. zostali zatrzymani w swoich domach odpowiednio w poniedziałek i wtorek, po czym przewieziono ich do Katowic. Tam przez wiele godzin składali wyjaśnienia i uczestniczyli w konfrontacjach z innymi podejrzanymi.

W tym samym czasie działania prowadzone były wobec Jana R., obecnego ambasadora RP we Francji. Po powrocie do kraju został on zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA i również przewieziony do Katowic. Przesłuchania z jego udziałem zakończyły się w wigilijny poranek.

Afera Collegium Humanum

Śledztwo dotyczy nielegalnego procederu zdobywania dyplomów MBA w prywatnej uczelni Collegium Humanum, kierowanej przez Pawła C. Dokumenty te miały być wykorzystywane jako formalna przepustka do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Uzyskanie takiego dyplomu otwierało drogę do prestiżowych i dobrze opłacanych stanowisk, co według śledczych było celem wielu osób z kręgów politycznych i finansowych.

Kim są zatrzymani?

Maks K. to wieloletni parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości, były wiceprezes PKO BP. Według ustaleń śledczych miał pomagać w zdobyciu dyplomów MBA nie tylko sobie, ale także innym osobom, w tym swojej siostrze oraz ambasadorowi Janowi R. W rozmowach z Pawłem C. miał powoływać się na swoje kontakty w resorcie nauki oraz relacje z Piotrem Müllerem, zapewniając, że pomoże w przyspieszeniu formalności związanych z otwarciem uczelni przez Pawła C. Co więcej, Maks K. miał sugerować, że sprawa może nabrać tempa, jeśli Paweł C. odkupi od niego szwajcarski zegarek o wartości kilkunastu tysięcy dolarów. Maks K. nie przyznaje się do winy.

Paweł P. to doświadczony bankowiec, przez wiele lat związany z Grupą PKO, gdzie pełnił funkcje szefa pionu klientów korporacyjnych oraz prezesa PKO Leasing. Obecnie jest członkiem zarządu VeloBanku, odpowiedzialnym za business banking. Według śledczych, Paweł P. miał wykorzystywać dyplom MBA w procesie nominacji do organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa, co jest obecnie przedmiotem postępowania.

Jan R. to bankowiec i dyplomata, były wiceprezes, a następnie prezes PKO BP, od 2022 roku pełniący funkcję ambasadora RP we Francji.

Jak podaje Goniec.pl, zatrzymania były efektem długotrwałego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę i CBA. Funkcjonariusze działali w kilku lokalizacjach, a przesłuchania i konfrontacje trwały wiele godzin. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.