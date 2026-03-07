W piątek w Rafinerii Gdańskiej doszło do wypadku - jeden z pracowników nie przeżył upadku z wysokości podczas wykonywania pracy. Służby zostały powiadomione tuż przed godziną 9:00. "Oficer dyżurny odebrał zgłoszenie, że na terenie jednego z zakładów przy ul. Elbląskiej doszło do wypadku podczas pracy. W wyniku zdarzenia zmarł mężczyzna" - poinformował RMF FM Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy gdańskiej policji. Informację otrzymaliśmy na Gorącą linię RMF FM.

Rafineria Gdańska / Andrzej Jackowski / PAP

Tragiczny wypadek w Rafinerii Gdańskiej, nie żyje jeden z pracowników. Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, policyjny technik, prokurator oraz biegły sądowy z zakresu medycyny. Przeprowadzono oględziny, zabezpieczono ślady i sporządzono dokumentację fotograficzną.

Policjanci zajmują się sprawą i wyjaśniają okoliczności zdarzenia - dodał Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji w rozmowie z RMF FM.

Rafineria Gdańska potwierdziła, że podjęto działania ratunkowe, jednak życia pracownika nie udało się uratować.

Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane przez powołany do tego zespół powypadkowy oraz właściwe organy państwowe. Z uwagi na prowadzone postępowania nie udzielamy informacji na temat okoliczności zdarzenia - przekazał Mikołaj Szlagowski, dyrektor Biura Komunikacji Rafinerii Gdańskiej.

Zarząd spółki złożył rodzinie i bliskim zmarłego wyrazy głębokiego współczucia.