Szukasz prezentu dla dziecka, który będzie nie tylko modny, ale też praktyczny i bezpieczny? Smartwatch to świetny wybór łączący technologię z troską o kontakt i lokalizację. Oto pięć modeli, które sprawdzą się w różnych sytuacjach i u różnych maluchów.

Forever Look Me 3 KW-520

+ Wbudowany aparat pozwala dziecku robić zdjęcia i prowadzić wideorozmowy

+ Modny, kolorowy design przyciąga wzrok malucha

+ Podstawowe funkcje bezpieczeństwa - przycisk SOS i lokalizacja

Forever Look Me 3 to smartwatch, który łączy funkcjonalność z prostotą. Jest idealny dla młodszych dzieci, które dopiero zaczynają przygodę z technologią. Kolorowy ekran dotykowy, wbudowany aparat i możliwość prowadzenia rozmów głosowych to funkcje, które dziecko pokocha. Z kolei Ty zyskasz poczucie bezpieczeństwa, dzięki funkcji lokalizacji oraz przyciskowi SOS. To propozycja dla rodziców, którzy szukają budżetowego, ale solidnego urządzenia do pierwszego kontaktu z dzieckiem na spacerze, w drodze do szkoły czy na wakacjach.

Garett Kids Essa 4G

+ Łączność 4G LTE + Wi-Fi to szybka komunikacja w każdej sytuacji

+ Wideorozmowy i lokalizacja GPS dają pełną kontrolę i kontakt z dzieckiem

+ Atrakcyjny interfejs i prosta obsługa przyjazna dla młodszych użytkowników

Ten zegarek to świetna alternatywa dla smartfona. Daje wiele możliwości, ale bez nadmiaru rozpraszaczy. Garett Kids Essa 4G sprawdzi się u aktywnych dzieci, które lubią być w ruchu, a rodzice chcą mieć z nimi stały kontakt. Dzięki funkcji wideorozmów możesz zobaczyć, gdzie jest Twoje dziecko i czy wszystko u niego w porządku. Aplikacja pozwala na szybkie sprawdzanie lokalizacji oraz ustawianie stref bezpieczeństwa. Idealny wybór dla dzieci w wieku szkolnym, które zaczynają coraz częściej poruszać się samodzielnie.

myPhone CareWatch Kid LTE

+ Funkcja ogrodzenia geolokalizacyjnego i SOS to bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

+ Duży, czytelny ekran 1,4 cala jest wygodny w obsłudze także dla najmłodszych

+ Komunikacja głosowa i wideo dają możliwość bezpiecznej rozmowy w każdej chwili

MYPHONE CareWatch Kid LTE to smartwatch, który został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych. Dzięki funkcji geosiatki możesz ustalić bezpieczne strefy, a jeśli dziecko je opuści, dostaniesz natychmiastowe powiadomienie. Rozmowy głosowe i wideo odbywają się z pomocą karty SIM i sieci 4G, więc maluch może kontaktować się z Tobą praktycznie wszędzie. Ten model jest intuicyjny, kolorowy i wygodny w noszeniu - idealny jako pierwszy smartwatch dla dziecka uczęszczającego do przedszkola lub pierwszych klas szkoły podstawowej.

Maxcom FW59 Kiddo

+ Minimalistyczny, sportowy design pasuje do każdej stylizacji Twojej pociechy

+ Zaawansowane funkcje GPS, dzięki którym zawsze wiesz, gdzie jest Twoje dziecko

+ Rozmowy wideo, głosowe i wiadomości głosowe to stały kontakt przez 4G

Maxcom FW59 Kiddo to wybór dla tych, którzy szukają funkcjonalnego zegarka, ale bez zbędnych gadżetów. Klasyczny wygląd i czytelny interfejs przypadną do gustu starszym dzieciom, które wolą "dorosły" styl. Zegarek obsługuje rozmowy wideo, głosowe, a także wiadomości głosowe, co ułatwia komunikację w ciągu dnia. Rodzice mają dostęp do lokalizacji dziecka w czasie rzeczywistym, a funkcja GEO-fence informuje o przekroczeniu ustalonych stref. To model idealny dla uczniów, którzy wracają sami ze szkoły lub uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne.

Kiano Watch Kid Speed 4G LTE

+ Obsługa kart SIM i 4G LTE powoduje, że zegarek działa jak mini-smartfon na nadgarstku

+ Wbudowany aparat i czujnik zdjęcia z nadgarstka to pełna kontrola użytkowania

+ Kolorowy ekran i intuicyjne menu gwarantują łatwość obsługi

Kiano Watch Kid Speed to smartwatch stworzony z myślą o rodzicach, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad bezpieczeństwem dziecka, ale bez nadmiernego skomplikowania. Połączenia wideo, wiadomości głosowe i szybki dostęp do kontaktów dają pewność, że dziecko zawsze będzie mogło się odezwać. Funkcja czujnika zdjęcia z nadgarstka informuje, jeśli zegarek zostanie odpięty. Lokalizator GPS pozwala dokładnie określić jego położenie. To idealny wybór dla rodziców, którzy szukają nowoczesnego, ale przystępnego rozwiązania do kontaktu z dzieckiem. A maluch będzie szczęśliwy z nowego gadżetu.

