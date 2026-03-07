​Nie słabnie izraelska ofensywa na Iran. W nocnych nalotach na lotnisko w Teheranie izraelskie lotnictwo zniszczyło 16 samolotów należących do sił specjalnych Ghods z irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) - poinformowały w sobotę Siły Obronne Izraela (IDF), cytowane przez portal Times of Israel.

Według izraelskiego wojska międzynarodowe lotnisko Mehrabad było wykorzystywane przez siły Ghost jako "centralny punkt zaopatrzenia w broń i fundusze dla terrorystycznych sojuszników reżimu na Bliskim Wschodzie", w tym libańskiego Hezbollahu.

"Samoloty wypełnione bronią i gotówką wielokrotnie startowały z lotniska i lądowały w całym regionie, aby służyć sojusznikom irańskiego reżimu terrorystycznego" - oświadczyło wojsko, które od kilku dni prowadzi również ataki na cele Hezbollahu w Libanie.

Portal Times of Israel przekazał ponadto w sobotę, powołując się na źródła wojskowe, że szef izraelskich sił powietrznych (IAF) generał Tomer Bar uczestniczył w piątek w nalocie na Iran, lecąc myśliwcem F-15.

IAF poinformowało, że przeprowadziło w piątek kilka serii nalotów w Iranie, w tym w stolicy Teheranie, atakując m.in. obiekty wojskowe. Ataki USA i Izraela na Iran trwają od 28 lutego.