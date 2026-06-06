Wiedza Zełenskiego o Wołyniu znikoma?

Historyk Jarosław Hrycak - pytany o całą sprawę - podkreśla, że inicjatywa nadania jednostce imienia "Bohaterów UPA" nie wyszła od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, lecz od wojskowych. Honorowe imię zostało zatwierdzone po wieloetapowej procedurze w armii.

Trudno mi powiedzieć, dlaczego podpisał tę decyzję, bo nie siedzę w jego głowie. Mam jednak podstawy, aby sądzić, że jego wiedza o Wołyniu i UPA jest bardzo znikoma - stwierdził Hrycak w rozmowie z "Newsweekiem".

Jego zdaniem ukraińskie wojsko regularnie kieruje do prezydenta propozycje nazw dla poszczególnych jednostek. W tym przypadku - jak podkreślił historyk - autorzy mieli świadomość, że decyzja może spotkać się z krytyką, jednak ich celem było przede wszystkim budowanie ukraińskiej tożsamości i wzmacnianie morale społeczeństwa, a nie wysyłanie sygnału pod adresem Polski.

Hrycak zaznacza też, że ocena UPA w Ukrainie pozostaje złożona i niejednolita. Przypomina, że w szeregach armii służą zarówno mieszkańcy zachodniej, jak i wschodniej części kraju. Wybrane patronackie odniesienie miało - według niego - dotyczyć wyłącznie tych członków UPA, którzy są postrzegani przez część społeczeństwa jako bohaterowie, bez utożsamiania się z całą organizacją czy osobami odpowiedzialnymi za zbrodnie.

W ten sposób - w rozumieniu inicjatorów - upamiętnieni zostaną tylko bohaterowie UPA, a nie wszyscy jej żołnierze, w tym zbrodniarze, których w jej szeregach też nie brakowało. Poza tym pojęcie 'bohaterowie' jest bardzo szerokie, bo każdy Ukrainiec może mieć własnych - wyjaśnił Hrycak.