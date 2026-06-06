Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, spotkał się w Warszawie z Kyryłem Budanowem, szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Głównym tematem rozmów była próba złagodzenia napięć na linii Warszawa-Kijów po decyzji ukraińskiego prezydenta dotyczącej nadania jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA".
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Sprawa nadania przez Wołodymyra Zełenskiego Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" nazwę "Bohaterów UPA" wywołała oburzenie w Polsce i stała się przedmiotem dyplomatycznych rozmów między oboma krajami.
Szef MON po spotkaniu z Kyryłem Budanowem przekazał:
"Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami. Ale w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. Dziś podczas spotkania z gen. Kyryłem Budanowem, szefem kancelarii prezydenta Zełenskiego, jasno przedstawiłem polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych im. UPA. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno" - stwierdził lider PSL.