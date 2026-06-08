​"Udało się uniknąć najgorszego scenariusza" - pisze ukraińska agencja RBK-Ukraina, komentując wizytę w Warszawie szefa Biura Prezydenta Ukrainy generała Kyryło Budanowa.

Kyrył Budanow i Władysław Kosiniak-Kamysz, fot. X/Władysław Kosiniak-Kamysz

Ukraińska agencja RBK-Ukraina poinformowała, że podczas rozmów szefa Biura Prezydenta Ukrainy gen. Kyryły Budanowa w Warszawie udało się uniknąć "najgorszego scenariusza" w relacjach polsko-ukraińskich.

Jednym z głównych tematów spotkań była decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA".

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Podczas wizyty w Polsce Kyryło Budanow spotkał się m.in. z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem , szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem, wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim oraz szefem BBN Bartoszem Grodeckim.

Jednym z tematów rozmów była decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA" . Sprawa wywołała napięcia w relacjach polsko-ukraińskich i falę komentarzy po obu stronach granicy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że chce, by jednym z punktów posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego 8 czerwca, było odebranie orderu Zełenskiemu .

"W rezultacie pracy szefa Biura Prezydenta Ukrainy i całego zespołu udało się uniknąć najgorszego scenariusza, z poszanowaniem naszych narodowych interesów i szacunkiem dla naszych partnerów" - przekazało źródło w administracji prezydenta Ukrainy, cytowane przez RBK-Ukraina.

Rozmowy Budanowa w Polsce - według ukraińskiej agencji - dotyczyły "znacznie trudniejszych spraw niż kwestia orderów", a Ukraina pozostaje nastawiona na "rozwój konstruktywnej współpracy strategicznej".

Donald Tusk zwrócił się do prezydenta Nawrockiego i Zełenskiego

Do sytuacji odniósł się w poniedziałek premier Donald Tusk , apelując do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o "bezpośrednią i szczerą rozmowę", zanim - jak podkreślił - "emocje zrujnują naszą solidarność".

"Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do Prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zelenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy. To chyba oczywiste dla nas wszystkich" - napisał premier Tusk.