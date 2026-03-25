Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska uzyskałaby poparcie 30,6 proc. badanych - wynika z nowego sondażu wyborczego Research Partner. A jak pozostałe partie?
Z najnowszego sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę:
- Koalicja Obywatelska zdobyłaby 30,6 proc. głosów badanych (spadek o 1 p. p. w stosunku do ostatniego badania)
- Prawo i Sprawiedliwość - 26,4 proc. (wzrost o 1 p. p.)
- Konfederacja - 10,5 proc. ankietowanych
W parlamencie znalazłyby się także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która zdobyłaby 7,7 proc., oraz Lewica z wynikiem 6,7 proc.
Pod progiem wyborczym w badaniu znalazła się:
- Partia Razem z wynikiem 2,9 proc.
- Polska 2050 - 1,7 proc.
- PSL - 1,6 proc.
Badanie przeprowadzone zostało na Panelu Badawczym Ariadna w dniach 20-23 marca na próbie 1080 dorosłych Polaków.