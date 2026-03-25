Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska uzyskałaby poparcie 30,6 proc. badanych - wynika z nowego sondażu wyborczego Research Partner. A jak pozostałe partie?

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Sławomir Mentzen / Shutterstock

Nowy sondaż wyborczy Research Partner

Z najnowszego sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę:

Koalicja Obywatelska zdobyłaby 30,6 proc. głosów badanych (spadek o 1 p. p. w stosunku do ostatniego badania)

zdobyłaby 30,6 proc. głosów badanych (spadek o 1 p. p. w stosunku do ostatniego badania) Prawo i Sprawiedliwość - 26,4 proc. (wzrost o 1 p. p.)

- 26,4 proc. (wzrost o 1 p. p.) Konfederacja - 10,5 proc. ankietowanych

W parlamencie znalazłyby się także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która zdobyłaby 7,7 proc., oraz Lewica z wynikiem 6,7 proc.

Sondaż wyborczy. Kto pod progiem wyborczym?

Pod progiem wyborczym w badaniu znalazła się:

Partia Razem z wynikiem 2,9 proc.

z wynikiem 2,9 proc. Polska 2050 - 1,7 proc.

- 1,7 proc. PSL - 1,6 proc.

Badanie przeprowadzone zostało na Panelu Badawczym Ariadna w dniach 20-23 marca na próbie 1080 dorosłych Polaków.