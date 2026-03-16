Unijny program SAFE dotyczący pożyczek na zbrojenia będzie korzystny dla Polski - tak ocenia 43 proc. uczestników sondażu CBOS. 20,5 proc. uważa, że będzie to nawet bardzo korzystne. Przeciwnego zdania jest 39 proc. ankietowanych - wynika z sondażu, o którym pisze w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna". Zaskoczeniem dla wielu może być to, że SAFE popierają w większości wyborcy starsi, a nie młodsi.

Prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk / Shutterstock/Dawid Wolski/East News / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Czy po prezydenckim wecie nastroje dotyczące SAFE się zmieniły?

Najnowszy sondaż CBOS wskazuje, że:

43 proc. ankietowanych uważa, że program SAFE będzie dla Polski korzystny;

będzie dla Polski korzystny; 20,5 proc. - że będzie to nawet bardzo korzystny;

39 proc. - że będzie niekorzystny.

Kilka dni wcześniej ten sam ośrodek badawczy przeprowadził inny sondaż w sprawie SAFE. Wtedy pytano o poparcie dla uczestnictwa Polski w programie. Poparcie zadeklarowało 52 proc. ankietowanych. 35 proc. wyrażało sprzeciw. W ciągu kilku dni ubyło zwolenników SAFE, a przybyło przeciwników.

Stosunek do programu jest silnie powiązany z sympatiami politycznymi. Największymi zwolennikami SAFE są osoby utożsamiające się z lewicą. 72,7 proc. z nich ocenia program pozytywnie. Negatywną opinię wyraża 13,2 proc. lewicowych respondentów.

Na prawicy proporcje są odwrotne. 69,4 proc. uważa program za niekorzystny dla Polski. Potencjalne korzyści widzi 24,2 proc. respondentów z tej grupy.

Wyborcy starsi i wykształceni - to oni są najbardziej na "tak" dla SAFE

Widać bardzo wyraźną zależność między oceną programu a poziomem wykształcenia, zamożnością czy pozycją społeczną. Im wyższy poziom wykształcenia i kapitału społecznego, tym większa skłonność do uznawania SAFE za korzystny. Starsze pokolenia są w tej sprawie bardziej jednoznaczne i częściej oceniają program pozytywnie. Młodzi deklarują sceptycyzm, albo brak zdania. Badanie zrealizowano przez CBOS za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 9–11 marca 2026 r. na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1000 osób powyżej 18. roku życia.

Gdzie trafią pieniądze z SAFE?

Karol Nawrocki ogłosił swoją decyzję dotyczącą zawetowania ustawy o SAFE w 27. rocznicę wejścia Polski do NATO. W ramach unijnej pożyczki z programu SAFE sama Huta Stalowa Wola miała szansę otrzymać ponad 20 miliardów złotych. Pieniądze miały trafić też m.in. do Wojskowych Zakładów Lotniczych w Bydgoszczy, spółki Jelcz w Jelczu-Laskowicach, Zakładów Mechanicznych Tarnów, Zakładu Produkcji Specjalnej Gamrat w Jaśle, Stomil Poznań, Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM w Bydgoszczy czy PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni.

"Pierwszy raz mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ustawa o bezpieczeństwie państwa jest zawetowana przez Prezydenta RP. To wyprowadzenie dział nie w kierunku wrogów, tylko w kierunku sojuszników" - tak z kolei decyzję Karola Nawrockiego skomentował w dzisiejszej Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz."Dzisiaj Zwierzchnik Sił Zbrojnych wyraził brak zaufania wobec Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Szefa Agencji Uzbrojenia, liczę że oficerowie zachowają się jak należy" - skomentował były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał broni rezerwy Mirosław Różański, nawiązując do tego, że to wojsko - a nie politycy - ułożyło "listę zakupów" dla naszej zbrojeniówki.

Mimo prezydenckiego weta polska obronność ma jednak dostać duży zastrzyk finansowy na dozbrojenie. Kancelaria premiera poinformowała, że rząd upoważnił w piątek ministrów: obrony narodowej oraz finansów i gospodarki do podpisania umowy dotyczącej unijnego programu SAFE , a w Monitorze Polskim opublikowano już tę uchwałę .

Karol Nawrocki zdecydował, że zawetuje ustawę wprowadzającą program SAFE. Czy Twoim zdaniem decyzja prezydenta jest słuszna? tak 23% nie 74% nie mam zdania 3%

głosów: 4907