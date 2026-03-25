400-letni dąb z litewskiej wsi Rukai został wybrany Europejskim Drzewem Roku 2026, zdobywając uznanie tysięcy głosujących z całej Europy i stając się symbolem siły oraz jedności lokalnej społeczności. W tegorocznej edycji konkursu, w której po raz pierwszy zastosowano nowy system głosowania, na podium znalazło się także polskie drzewo - wiąz szypułkowy z Szydłowca, który zajął trzecie miejsce.

Dąb z Laukiai, rosnący w litewskiej wsi Rukai w środkowej części kraju, został wybrany Europejskim Drzewem Roku 2026. To już 15. edycja konkursu, w którą głosami zaangażowało się ponad 200 tysięcy osób.

Jeszcze rok temu otoczenie dębu wymagało odnowienia. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Rukai teren wokół drzewa został uporządkowany, a w jego honorze zorganizowano lokalne święto. Dąb, przy którym dorasta już szóste pokolenie mieszkańców, przypomina o sile wspólnoty i znaczeniu przyrody w codziennym życiu.

Drugie miejsce zajęła stara dzika jabłoń ze Słowacji, która od ponad 150 lat opiera się trudnym warunkom atmosferycznym na wysokości 860 metrów. Trzecie miejsce przypadło ponad 100-letniemu wiązowi szypułkowemu z Szydłowca na Mazowszu . "Krzywe Drzewo", bo tak się nazywa, wyróżnia się nietypowym kształtem, wygiętym w stronę wody. Rośnie na malowniczej wyspie zamkowej obok renesansowego Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów.

Ogromne zainteresowanie

W tegorocznej edycji konkursu po raz pierwszy zastosowano system "Tree Points" zamiast tradycyjnych głosów; łącznie przyznano 32 902 punkty. Rywalizacja była niezwykle zacięta, a ostateczny wynik pozostawał niepewny do ostatnich chwil.

Strona konkursu odnotowała około 1,5 miliona odwiedzin, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu tematyką ochrony przyrody i drzew jako nośników lokalnych historii.

Drzewa - nośniki historii

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 24 marca w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Wydarzenie poprowadzili Natalie Pauwels i Ladislav Miko, a przemówienie inauguracyjne wygłosił Eric Mamer, Dyrektor Generalny ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Patronat nad konkursem objęli europosłowie Danuše Nerudová, Luděk Niedermayer i Michal Wiezik.

Organizatorzy konkursu zwracają uwagę, że drzewa są nie tylko elementem krajobrazu, ale także nośnikami historii, tożsamości i więzi z naturą. Stare, majestatyczne drzewa są jak cisi strażnicy naszych czasów. W ich słojach zapisane są dzieje krajobrazu i społeczeństwa - podkreśla Michal Wiezik, cytowany na stronie konkursowej.

Konkurs Europejskie Drzewo Roku od lat promuje ochronę przyrody i podkreśla rolę drzew w życiu społecznym oraz ekologicznym Europy.

Polskie drzewo triumfowało w 2025 r.

Wiązowi szypułkowemu z Szydłowca nie udało się powtórzyć sukcesu buka Serce Wzgórz Dalkowskich z Dolnego Śląska, który został zwycięzcą ubiegłorocznego konkursu Europejskie Drzewo Roku . Na triumfatora zagłosowało wówczas blisko 150 tys. internautów, czyli przeszło trzy razy więcej niż na zdobywcę drugiego miejsca - portugalskiego figowca wielkolistnego.

Serce Wzgórz Dalkowskich to pomnikowy 300-letni buk pospolity odmiany purpurowej (Fagus sylvatica 'Atropunicea’). Rośnie w zabytkowym parku przy XVI-wiecznym pałacu w Dalkowie w gminie Gaworzyce w województwie dolnośląskim.