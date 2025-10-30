"Premier Tusk wyraźnie powiedział, że byliśmy przygotowani do otwarcia na próbę 2 przejść z Białorusią w zeszłym tygodniu, ale z uwagi tego co wydarzyło się na Litwie, bez specjalnych konsultacji uznaliśmy, że będziemy działać wspólnie" – mówił o otwarciu polsko-białoruskich przejść granicznych w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 i RMF FM Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz poseł Koalicji Obywatelskiej.

Jak wygląda sytuacja na polsko-białoruskiej granicy? Czy nadal przechodzi tą trasą szlak migracyjny? To kolejne z pytań, które usłyszy Czesław Mroczek.

Z wiceszefem MSWiA porozmawiamy także o aferze w związku z wykupem działki pod Centralny Port Komunikacyjny i o zarzutach dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

