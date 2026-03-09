Włodzimierz Czarzasty poinformował o wyznaczeniu na 11 marca terminu na składanie wniosku ws. wyboru 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pokłosiem może być wybór sędziów do Trybunału Konstytucyjnego na posiedzeniu Sejmu jeszcze w tym tygodniu. Marszałek powiedział również w Sejmie, że po wtorkowym spotkaniu rządu z prezydentem ws. polskiego SAFE 0 proc. oczekuje "rozsądku po stronie pana prezydenta". "Moje zdanie w sprawie jest niezmienne. Kawa nie wyklucza herbaty" - dodał.

/ Adam Burakowski/East News / East News

Marszałek Sejmu wyznaczył termin na składanie wniosków ws. wyboru sędziów TK

Marszałek Sejmu wyznaczył właśnie termin na składanie kandydatur na 6 wolnych stanowisk sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Termin upłynie w środę w południe. Uprawnione do składania kandydatur są Prezydium Sejmu i grupy co najmniej 50 posłów.

Ogłoszenie przeze mnie dzisiaj tej informacji spowoduje najprawdopodobniej wybór sędziów do Trybunału Konstytucyjnego na tym posiedzeniu Sejmu, w tym tygodniu – podkreślił marszałek Czarzasty na konferencji prasowej w Sejmie. Powiedział też, że przed chwilą podpisał pisma do wszystkich klubów oraz do kół w sprawie wyznaczonego terminu.

Włodzimierz Czarzasty był dopytywany, czy konsekwencją tej decyzji będzie publikacja wszystkich wyroków TK.

Jaka konsekwencja będzie tej decyzji, zobaczymy. Należy się spodziewać również w tej sprawie stanowiska Sejmu, które zostanie przyjęte na tym posiedzeniu - poinformował. Potwierdził, że prawdopodobnie będzie to uchwała.

Od drugiej połowy grudnia 2025 r. w Trybunale Konstytucyjnym na 15 stanowisk sędziowskich jest sześć wakatów. W 2026 r. kończą się kadencje Andrzeja Zielonackiego - 28 czerwca i Justyna Piskorskiego - 18 września. Po tym, gdy pod koniec stycznia Sejm po raz kolejny nie wybrał zgłoszonych przez klub PiS kandydatów na sędziów TK, marszałek Czarzasty ogłosił, że procedurę wyboru sędziów Trybunału przeprowadzona zostanie ponownie. Tym razem, jak już wcześniej informowano, kluby koalicji rządowej mają przedstawić kandydatów.

Włodzimierz Czarzasty o dwóch wariantach SAFE: Kawa nie wyklucza herbaty

Karol Nawrocki zaproponował alternatywę dla unijnej pożyczki na zbrojenia SAFE - "polski SAFE 0 proc.". Poinformował o tym razem z szefem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim.

Premier Tusk zaapelował do prezydenta i szefa NBP o konkrety w sprawie proponowanego przez nich programu "SAFE 0 proc.". Proszę jak najszybciej dostarczyć konkrety, a gwarantuję, że w ciągu kilku godzin przekształcimy je w projekt ustawy. Jeśli dziś je dostanę, to w poniedziałek projekt trafi do Sejmu - zapowiedział szef rządu.

Spotkanie ma się odbyć jutro. Oczekuję rozsądku po stronie pana prezydenta (...). Moje zdanie w sprawie jest niezmienne. Kawa nie wyklucza herbaty - skomentował marszałek Sejmu.