Turecki rząd poinformował, że siły powietrzne NATO zestrzeliły pocisk balistyczny, który został wystrzelony z Iranu i wszedł w przestrzeń powietrzną Turcji. To już drugi irański pocisk balistyczny w ciągu ostatniego tygodnia, którego celem było południe Turcji - sąsiada Iranu, członka NATO.

Nie było jasne, dokąd zmierzał pocisk, zanim został przechwycony przez siły obronne NATO / Shutterstock

"Pocisk balistyczny wystrzelony z Iranu, który wtargnął w turecką przestrzeń powietrzną, został zneutralizowany przez siły obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO rozmieszczone we wschodniej części Morza Śródziemnego" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez tureckie ministerstwo obrony.

Resztki pocisku spadły na puste pola w prowicnji Gaziantep w Turcji. Nikt nie odnbiósł obrażeń.

W środę 4 marca siły NATO zneutralizowały po raz pierwszy irański pocisk nad Turcją.

Ankara w sobotę ostrzegła Iran przed ponownym atakiem, ale nie zasugerowała, że chce formalnie wezwać członków sojuszu do dalszej ochrony.

"Po raz kolejny podkreślamy, że wszelkie niezbędne środki zostaną zdecydowanie i bez wahania podjęte w odpowiedzi na wszelkie zagrożenia skierowane na terytorium i przestrzeń powietrzną naszego kraju" - poinformowało tureckie.

Co było celem irańskiego pocisku?

Nie było jasne, dokąd zmierzał pocisk, zanim został przechwycony przez siły obronne NATO stacjonujące we wschodniej części Morza Śródziemnego.

Siły powietrzne USA stacjonują w bazie Incirlik w południowej Turcji, a w prowincji Malatya na północnym wschodzie znajduje się baza radarowa NATO, która zapewnia niezbędną ochronę dla sojuszu.

Szef tureckiej dyplomacji Hakan Fidan rozmawiał telefonicznie na temat incydentu ze swoim irańskim odpowiednikiem Abbasem Aragczim. Wezwał m.in. do unikania wszelkich działań, które mogłyby pogłębić trwający kryzys.