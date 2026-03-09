Wojciech Olszowy ma być nowym szefem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Przed południem zaplanowano wprowadzenie nowego komendanta.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Jak ujawniliśmy w Faktach RMF FM, stanowisko w piątek stracił dotychczasowy szef CBZC Adam Cieślak. Kontestował on plany powołania Narodowego Biura Śledczego, które miałoby powstać z połączenia CBZC oraz CBŚP.

Wojciech Olszowy to policyjny emeryt, który ze służby odszedł w połowie zeszłego roku i na chwilę trafił do Centralnego Biura Antykorupcyjnego - planowano, że zostanie wiceszefem tej formacji. Karierę w policji zakończył na funkcji wicekomendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Jest wyjątkowo doświadczonym funkcjonariuszem, który trafił do służby w 1997 roku.

Nowy szef CBZC przez wiele lat skupiał się na pracy w wydziałach zajmujących wywiadem kryminalnym oraz werbunkiem. Przez cztery lata pracował też w wydziale rozpoznania biura do walki z cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Skończył też studia podyplomowe z cyberbezpieczeństwa.