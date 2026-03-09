Łódzki samorząd pozyskał ponad 1,6 mln zł z rządowego programu na wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Dzięki tym środkom 122 opiekunów i członków rodzin będzie mogło skorzystać z tzw. opieki wytchnieniowej. Zgłoszenia przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 11 marca.

Rusza nabór do programu opieki wytchnieniowej w Łodzi (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Program "Opieka wytchnieniowa" obejmuje m.in. pomoc w codziennych czynnościach, takich jak karmienie, ubieranie, przemieszczanie czy pielęgnacja zalecona przez lekarza, a także wsparcie przy wszelkich czynnościach pomagających osobom z niepełnosprawnościami w zagospodarowaniu czasu w aktywny sposób.

Opiekunowie mogą liczyć na maksymalnie 240 bezpłatnych godzin wsparcia rocznie, świadczonych przez wykwalifikowanych specjalistów, siedem dni w tygodniu w godzinach 6-22.

Jak podkreśla dyrektor MOPS w Łodzi, Piotr Kowalski, opieka nad osobą z niepełnosprawnością to ogromna odpowiedzialność i codzienny wysiłek, dlatego tak ważne jest, by opiekunowie mogli choć na chwilę odpocząć i powierzyć bliskich profesjonalistom.

W tegorocznej edycji programu 90 osób otrzyma wsparcie za pośrednictwem organizacji pozarządowej, a 32 - bezpośrednio przez MOPS.

Co zrobić, aby wziąć udział w programie?

By wziąć udział w programie, należy wypełnić formularze zgłoszeniowe i dołączyć do nich kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub - w przypadku dzieci - o niepełnosprawności. Wszystkie druki do wypełnienia są dostępne na stronie internetowej www.mops.lodz.pl, w zakładce "Programy".

Wypełnione formularze należy dostarczyć do łódzkiego MOPS przy ul. Kilińskiego 102/102a; można je też przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać pod numerem telefonu: (42) 685 43 44, a także pod adresem mailowym: j.wasiewicz@mops.lodz.pl.



Podczas ubiegłorocznej edycji programu z opieki wytchnieniowej skorzystało 114 mieszkańców Łodzi. W sumie zrealizowano ponad 25 tys. godzin wsparcia za niemal 1,3 mln zł. W 2024 r. pomocą objęto 99 osób, oferując im ponad 21 tys. godzin wsparcia za ok. 1,1 mln zł.