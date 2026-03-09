5 osób podtruło się gazem na pływalni w podpoznańskim Kórniku. Z obiektu ewakuowano 47 osób.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Podczas uzupełniania chemii basenowej doszło do nieprawidłowego zmieszania dwóch substancji wykorzystywanych do czyszczenia obiektu. W wyniku reakcji chemicznej powstała chmura drażniącego gazu.

5 osób z objawami zatrucia trafiło do szpitala. To trzech pracowników basenu oraz dwóch pracowników firmy wykonującej usługę - przekazał RMF FM mł. asp. Marcin Tecław z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Na miejscu pracuje 9 zastępów straży, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. Do końca dnia zostały odwołane wszystkie zaplanowane zajęcia w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu. Na stronie obiektu opublikowano oświadczenie ws. dzisiejszego incydentu.

'Po zakończeniu pracy straży pożarnej i neutralizacji zagrożenia nastąpi przewietrzenie budynku OAZY, tak aby jutro można było wznowić działanie" - wyjaśniono.







