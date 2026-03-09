Jak w praktyce może wyglądać prezydencki program "SAFE 0 proc."? Czy to realne źródło pieniędzy na zbrojenia, czy tylko księgowa sztuczka? Między innymi o to Grzegorz Sroczyński zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Leszka Skibę, prezesa Instytutu Sobieskiego, doradcę społecznego prezydenta Karola Nawrockiego. Zapraszamy!

Wideo youtube

We wtorek 10 marca o godz. 15:00 w Pałacu Prezydenckim spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem ws. propozycji "SAFE 0 proc." - alternatywy wobec unijnego mechanizmu finansowania zbrojeń.

Na czym ma polegać prezydencka propozycja? Czy to realne źródło pieniędzy na zbrojenia, czy tylko księgowa sztuczka? Czy możliwe jest wygenerowanie znacznych środków na obronność poprzez operacje finansowe banku centralnego - na przykład sprzedaż i szybki odkup złota, co pozwoliłoby wykazać zysk księgowy przekazywany następnie do budżetu państwa? Co stanie się z ustawą ws. unijnego programu SAFE, jeśli prezydent nie zaakceptuje rozwiązania rządu - czy możliwe jest weto?

W drugiej części rozmowy porozmawiamy o energii i cenach paliw. Premier Węgier Viktor Orbán zaapelował do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o zniesienie sankcji energetycznych wobec Rosji, argumentując, że przyczyniają się one do wzrostu cen ropy i paliw w Europie. Jednocześnie w Polsce politycy opozycji proponują obniżenie podatków na paliwo - VAT miałby spaść z 23 do 8 proc., a akcyza zostać obniżona.

Czy takie działania rzeczywiście pomogłyby kierowcom, czy raczej byłyby kosztownym ruchem dla budżetu państwa?

Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

