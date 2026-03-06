Mija dokładnie miesiąc od opublikowania listu gończego za byłym ministrem sprawiedliwości i posłem PiS-u, poszukiwanym w związku z podejrzeniem popełnienia 26 przestępstw. Zagrożony karami długoletniego więzienia polityk szukany jest od miesiąca w Polsce, a więc tu, gdzie go nie ma. Za to na Węgrzech, gdzie Zbigniew Ziobro jest, polska prokuratura nie ma do niego dostępu, bo niezależnie od przyznania mu tam azylu - wciąż nie wydano za nim Europejskiego Nakazu Aresztowani
- Mija miesiąc od opublikowania listu gończego za Zbigniewem Ziobrą.
- Wciąż nie wydano jednak Europejskiego Nakazu Aresztowania za politykiem, który ukrywa się na Węgrzech.
- Dotychczas nie podjęto również skutecznych działań ws. odebrania mu diety poselskiej ani postawienia przed Trybunałem Stanu, co wcześniej zapowiadano.
Wydana przez sąd 5 lutego decyzja o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry miała być właśnie podstawą wydania za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania. Prokuratura wie przecież, że poszukiwany przebywa na Węgrzech.
Najpierw jednak 6 lutego opublikowany został za byłym ministrem sprawiedliwości krajowy list gończy. Idący za nim wniosek o wydanie ENA trafił do sądu 10 lutego, gdzie jednak wywołał kaskadę wniosków związanych z wyłączaniem z orzekania kolejnych sędziów, począwszy od pierwszego referenta, sędziego Dariusza Łubowskiego.
Sędzia Barańska-Sobczak nie wyłączyła sędzi Stasiów, więc to ona po kilku tygodniach wyłączyła ze sprawy wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania sędziego Łubowskiego, na którego miejsce wylosowano sędzię Grabowską.
W tym samym sądzie jest jednak także zażalenie na umożliwiającą wydanie ENA decyzję o aresztowaniu Ziobry. Z rozpatrzeniem wniosku o ENA dla byłego szefa MS sędzia Grabowska wyraźnie czeka, aż sędzia Chocholak orzeknie, czy zażalenie jest zasadne. A sędzia Chocholak został do tego wylosowany za sędzię Bator-Ciesielską, wyłączoną przez sędziego Przybylskiego.
Wnioski o wyłączenie składają wszyscy uczestnicy tych procedur - poza najaktywniejszą obroną, także Prokuratura Krajowa (ws. sędziego Łubowskiego) i sami wyłączani (sędzia Bator-Ciesielska).
Ostatecznie jednak po miesiącu od wydania za Zbigniewem Ziobrą listu gończego (6 lutego) wciąż nie zostało rozpatrzone ani zażalenie na decyzję o aresztowaniu, ani nie wydano za Ziobrą ENA.
Choć poseł Ziobro nie pojawia się w Sejmie bez usprawiedliwienia od października, wciąż nie dokończono procedury pozbawienia go za to diety i 90 proc. uposażenia poselskiego. Upoważniający do jej użycia limit 18 nieobecności podczas kolejnych dni posiedzeń Sejmu Zbigniew Ziobro osiągnął już w połowie stycznia.
Dziś jednak, a więc dwa miesiące później, Prezydium Sejmu wciąż nie wydało w tej sprawie odpowiedniej uchwały, od której zresztą poseł Ziobro będzie się jeszcze mógł odwołać.
Podobnie jak karę finansową, posłowie koalicji rządzącej ochoczo zapowiadali też wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Osobliwością tych zapowiedzi było zapewnianie o zbieraniu pod nim podpisów posłów w czasie, kiedy nie było ich pod czym składać, bo sam wniosek jeszcze nie istniał.
Wniosek podobno jednak istnieje i od ponad miesiąca jest już nawet podpisany. Mimo to dokumentowi wciąż nie nadano żadnego biegu, nie mówiąc już o jego badaniu przez sejmową Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, czy chociaż przekazaniu samemu zainteresowanemu.
Pierwszy polski minister, który - pełniąc mandat poselski - uzyskał azyl polityczny w innym kraju, odgrywa w życiu publicznym niewymagającą wielkiego wysiłku rolę króliczka, opisaną w znanym powiedzeniu.
Goniący go politycy i instytucje z upodobaniem celebrują opowieści o jego winach i grożących mu karach. Gonitwę prowadzą jednak spacerowym krokiem, uznając to nie za zadanie do wykonania, a bardziej dyżurny, cyklicznie nawracający temat do snucia opowieści o gonieniu.