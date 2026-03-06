Mija dokładnie miesiąc od opublikowania listu gończego za byłym ministrem sprawiedliwości i posłem PiS-u, poszukiwanym w związku z podejrzeniem popełnienia 26 przestępstw. Zagrożony karami długoletniego więzienia polityk szukany jest od miesiąca w Polsce, a więc tu, gdzie go nie ma. Za to na Węgrzech, gdzie Zbigniew Ziobro jest, polska prokuratura nie ma do niego dostępu, bo niezależnie od przyznania mu tam azylu - wciąż nie wydano za nim Europejskiego Nakazu Aresztowani

Zbigniew Ziobro / Anita Walczewska / East News

Mija miesiąc od opublikowania listu gończego za Zbigniewem Ziobrą.

Wciąż nie wydano jednak Europejskiego Nakazu Aresztowania za politykiem, który ukrywa się na Węgrzech.

Dotychczas nie podjęto również skutecznych działań ws. odebrania mu diety poselskiej ani postawienia przed Trybunałem Stanu, co wcześniej zapowiadano.

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Ściganie kogoś tu, kto jest tam

Wydana przez sąd 5 lutego decyzja o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry miała być właśnie podstawą wydania za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania. Prokuratura wie przecież, że poszukiwany przebywa na Węgrzech.

Najpierw jednak 6 lutego opublikowany został za byłym ministrem sprawiedliwości krajowy list gończy . Idący za nim wniosek o wydanie ENA trafił do sądu 10 lutego, gdzie jednak wywołał kaskadę wniosków związanych z wyłączaniem z orzekania kolejnych sędziów , począwszy od pierwszego referenta, sędziego Dariusza Łubowskiego.

Gra w wyłączanego w sądzie

Sędzia Barańska-Sobczak nie wyłączyła sędzi Stasiów, więc to ona po kilku tygodniach wyłączyła ze sprawy wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania sędziego Łubowskiego, na którego miejsce wylosowano sędzię Grabowską .

W tym samym sądzie jest jednak także zażalenie na umożliwiającą wydanie ENA decyzję o aresztowaniu Ziobry. Z rozpatrzeniem wniosku o ENA dla byłego szefa MS sędzia Grabowska wyraźnie czeka, aż sędzia Chocholak orzeknie, czy zażalenie jest zasadne. A sędzia Chocholak został do tego wylosowany za sędzię Bator-Ciesielską, wyłączoną przez sędziego Przybylskiego.

Wnioski o wyłączenie składają wszyscy uczestnicy tych procedur - poza najaktywniejszą obroną, także Prokuratura Krajowa (ws. sędziego Łubowskiego) i sami wyłączani (sędzia Bator-Ciesielska).

Ostatecznie jednak po miesiącu od wydania za Zbigniewem Ziobrą listu gończego (6 lutego) wciąż nie zostało rozpatrzone ani zażalenie na decyzję o aresztowaniu, ani nie wydano za Ziobrą ENA.

Kary finansowe w Sejmie - brak akcji

Choć poseł Ziobro nie pojawia się w Sejmie bez usprawiedliwienia od października, wciąż nie dokończono procedury pozbawienia go za to diety i 90 proc. uposażenia poselskiego . Upoważniający do jej użycia limit 18 nieobecności podczas kolejnych dni posiedzeń Sejmu Zbigniew Ziobro osiągnął już w połowie stycznia.

Dziś jednak, a więc dwa miesiące później, Prezydium Sejmu wciąż nie wydało w tej sprawie odpowiedniej uchwały, od której zresztą poseł Ziobro będzie się jeszcze mógł odwołać.

Wniosek o Trybunał Stanu - brak akcji

Podobnie jak karę finansową, posłowie koalicji rządzącej ochoczo zapowiadali też wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu . Osobliwością tych zapowiedzi było zapewnianie o zbieraniu pod nim podpisów posłów w czasie, kiedy nie było ich pod czym składać, bo sam wniosek jeszcze nie istniał.

Wniosek podobno jednak istnieje i od ponad miesiąca jest już nawet podpisany. Mimo to dokumentowi wciąż nie nadano żadnego biegu, nie mówiąc już o jego badaniu przez sejmową Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, czy chociaż przekazaniu samemu zainteresowanemu.

Króliczek nie musi się wysilać

Pierwszy polski minister, który - pełniąc mandat poselski - uzyskał azyl polityczny w innym kraju, odgrywa w życiu publicznym niewymagającą wielkiego wysiłku rolę króliczka, opisaną w znanym powiedzeniu.

Goniący go politycy i instytucje z upodobaniem celebrują opowieści o jego winach i grożących mu karach. Gonitwę prowadzą jednak spacerowym krokiem, uznając to nie za zadanie do wykonania, a bardziej dyżurny, cyklicznie nawracający temat do snucia opowieści o gonieniu.