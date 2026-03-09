Zakończono budowę podpór pod najwyższą estakadę w Polsce, powstającą na trasie drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica–Jawornik (Podkarpackie). Monumentalne filary osiągnęły wysokość 80 metrów. Kierowcy skorzystają z nowej trasy w drugiej połowie 2026 roku.

/ GDDKiA Rzeszów / Twitter

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Estakada, zlokalizowana między Żarnową a Godową na Podkarpaciu, będzie miała 1082 metry długości. Najwyższy filar konstrukcji mierzy aż 80 metrów, co czyni go wyższym od rakiety Falcon 9 (ok. 70 m) i pozwoliłby swobodnie zmieścić pod sobą wieżę bazyliki Mariackiej w Krakowie.



Kluczowy etap zakończony

Jak poinformowała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, zakończenie budowy podpór zamyka najbardziej skomplikowaną fazę konstrukcyjną tego przedsięwzięcia.

Zakończenie budowy podpór estakad to jeden z najważniejszych momentów realizacji tego obiektu. Otwiera to drogę do montażu ustroju nośnego - dodała.