Zakończono budowę podpór pod najwyższą estakadę w Polsce, powstającą na trasie drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica–Jawornik (Podkarpackie). Monumentalne filary osiągnęły wysokość 80 metrów. Kierowcy skorzystają z nowej trasy w drugiej połowie 2026 roku.

Estakada, zlokalizowana między Żarnową a Godową na Podkarpaciu, będzie miała 1082 metry długości. Najwyższy filar konstrukcji mierzy aż 80 metrów, co czyni go wyższym od rakiety Falcon 9 (ok. 70 m) i pozwoliłby swobodnie zmieścić pod sobą wieżę bazyliki Mariackiej w Krakowie.

Kluczowy etap zakończony

Jak poinformowała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, zakończenie budowy podpór zamyka najbardziej skomplikowaną fazę konstrukcyjną tego przedsięwzięcia.  

Zakończenie budowy podpór estakad to jeden z najważniejszych momentów realizacji tego obiektu. Otwiera to drogę do montażu ustroju nośnego - dodała.

Do budowy podpór zużyto 51 800 m³ mieszanki betonowej, co odpowiada objętości ponad 20 basenów olimpijskich. Wykorzystano także 9250 ton zbrojenia.

Odcinek S19 Babica-Jawornik o długości 11,6 km realizuje firma Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Wartość kontraktu przekracza 1,2 mld zł. Trasa przebiega przez teren o wyjątkowo skomplikowanej budowie geologicznej, co wymusiło zastosowanie siedmiu estakad, dwóch wiaduktów i przejścia dla zwierząt.

Via Carpatia - kluczowy szlak transportowy

Droga ekspresowa S19 jest częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. 

W Polsce trasa będzie miała ponad 700 km i przebiega przez pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Kierowcy z nowej estakady będą mogli skorzystać w II połowie br.

Zobacz również: