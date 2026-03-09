Choć media w głównej mierze skupiają się na wojnie na Bliskim Wschodzie, warto zwrócić uwagę również na to, co dzieje się na Cyprze. Po atakach dronów na brytyjską bazę lotniczą Akrotiri na Cyprze, obronę wyspy wzmocniła Grecja, wysyłając tam myśliwce wielozadaniowe F-16. Na podobny krok zdecydowała się też Turcja, która rości sobie prawo do północnej części terytorium.

Grecja i Turcja zwiększają obecność militarną na Cyprze (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Istnieją obawy, że Cypr może stać się punktem zapalnym napięć militarnych.

Od wielu lat Cypr jest podzielony na dwie części, a prawa do wyspy roszczą sobie Grecja i Turcja. O genezie sporu piszemy w poniższym artykule.

Na wstępie warto przypomnieć tło obecnych wydarzeń. Wieczorem 1 marca, czyli dzień po rozpoczęciu przez Izrael i Stany Zjednoczone nalotów na cele w Iranie, dron-kamikadze zaatakował bazę brytyjskich sił powietrznych w Akrotiri na Cyprze, uszkadzając jeden z hangarów .

Prezydent Cypru Nikos Christodulidis oświadczył wówczas, że "bezzałogowy statek powietrzny typu Shahed zaatakował instalacje wojskowe brytyjskiej bazy w Akrotiri, powodując niewielkie szkody materialne". Z ustaleń wynika, że bezzałogowiec został wystrzelony z Libanu, gdzie szerokie wpływy ma proirański Hezbollah.

To nie był jednak koniec - rzecznik cypryjskiego rządu informował, że następnego dnia Brytyjczycy przechwycili kolejne dwa drony lecące w kierunku Cypru . Później, 4 marca, portal Greek City Times przekazał, że międzynarodowe lotnisko w Larnace zostało tymczasowo zamknięte po tym, jak wykryto podejrzany obiekt w pobliżu przestrzeni powietrznej wyspy.

Grecja i Turcja zwiększają obecność militarną na Cyprze

Po ataku irańskiego drona na bazę Królewskich Sił Powietrznych w Akrotiri na Cyprze, Francja, Włochy, Hiszpania i Holandia podjęły wspólną decyzję o wysłaniu okrętów wojennych w rejon wyspy, by wzmocnić jej ochronę.

W ubiegłym tygodniu na lotnisku w Pafos, znajdującym się w greckiej części Cypru, wylądowały cztery greckie myśliwce wielozadaniowe F-16. Ateny przekonują, że celem takich działań jest wsparcie Cypru i ochrona stabilności regionu w czasie trwającego kryzysu.

Teraz na "drugi koniec" wyspy swoje samoloty bojowe i systemy obrony powietrznej wysłała Turcja. Ministerstwo obrony w Ankarze informuje, że uzbrojenie dotarło na Cypr w poniedziałek.

"W świetle ostatnich wydarzeń w naszym regionie, a także w ramach stopniowego planu wzmacniania bezpieczeństwa Tureckiej Republiki Cypru Północnego, sześć myśliwców wielozadaniowych F-16 i systemy obrony powietrznej zostały dziś rozmieszczone na terenie Tureckiej Republiki Cypru Północnego. Dodatkowe działania będą nadal podejmowane, jeśli po ocenie sytuacji okaże się to konieczne" - podkreśla w komunikacie resort obrony.