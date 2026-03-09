Premier Donald Tusk odniósł się do rosnących cen paliw na stacjach benzynowych, zapewniając, że rząd podejmie działania, by ograniczyć ewentualne nadmierne zyski firm paliwowych. Szef rządu podkreślił, że obecnie nie ma zagrożenia braku ropy, ale sytuacja na rynku pozostaje niepewna.

/ Shutterstock

Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd nie dopuści do nadmiernych zysków firm paliwowych w związku z obecną sytuacją na rynku ropy.

Rząd rozważa ostrożne narzędzia, które mogłyby ograniczyć wzrost cen paliw na stacjach.

W obliczu rosnących cen paliw premier Donald Tusk zapewnił, że rząd nie pozwoli, by firmy paliwowe, w tym Orlen, czerpały nadmierne korzyści z obecnej sytuacji. Szef rządu podkreślił, że poszukiwane są narzędzia, które pozwolą ograniczyć wzrost cen na stacjach benzynowych, jednak działania te mają być ostrożne i wyważone.

Marże Orlenu pod lupą

W odpowiedzi na pytania dotyczące możliwego obniżenia marż przez Orlen, premier nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Nie wykluczył jednak, że rząd podejmie działania, które wpłyną na politykę cenową największego polskiego koncernu paliwowego. Celem jest ochrona konsumentów przed nadmiernymi kosztami tankowania.

Ani Orlen ani nikt inny nie ma prawa zarobić na tej sytuacji - powiedział Tusk.

Zapasy ropy zabezpieczone, ale przyszłość niepewna

Premier Tusk uspokoił, że obecnie nie ma ryzyka braku ropy na polskim rynku. Zarówno zapasy, jak i dostawy surowca są zabezpieczone na najbliższe tygodnie. Jednak szef rządu zaznaczył, że sytuacja na światowym rynku ropy może się zmienić, zwłaszcza jeśli konflikt zbrojny potrwa dłużej, niż przewidują obecne prognozy.

Oczywiście mówimy o perspektywie tygodni. Gdyby wojna, wbrew temu, co zapowiedział prezydent Trump, miała się przedłużyć na długie miesiące. Nikt w tej chwili nie wie, co się będzie działo na rynku ropy i benzyny na świecie - podkreślił premier.

Rząd monitoruje rozwój wydarzeń na światowych rynkach paliw i jest gotowy reagować na ewentualne zagrożenia.