Choć niektórzy uczniowie zaledwie tydzień temu wrócili do szkół, to już mogą myśleć o przyszłorocznych wyjazdach. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało już bowiem informacje na temat terminu ferii w roku szkolnym 2026/2027.

Wiadomo, w jakim terminie odbędą się ferie 2027 / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

W 2027 roku ponownie ferie zimowe odbędą się w trzech terminach. Zgodnie z wprowadzonymi niedawno zmianami, uczniowie z województw, które w tym roku odpoczywały jako ostatnie, w 2027 r. będą rozpoczynać sezon feryjny.

Podobnie jak w 2026 roku, ferie rozpoczną się w drugiej połowie stycznia. Zakończą się wraz z lutym - wynika z informacji jaką w maju 2025 r. przedstawił resort edukacji.

Terminy ferii zimowych 2027 - harmonogram dla województw:

18 stycznia - 31 stycznia 2027: podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie,

1 lutego - 14 lutego 2027: mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie,

mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie, 15 lutego - 28 lutego 2027: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

Termin ferii - kto podejmuje decyzję?

Decyzję o tym, kiedy odbywają się ferie zimowe, podejmuje Minister Edukacji Narodowej na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Przepisy wskazują jednak, że nie może być to decyzja podjęta bez konsultacji. Szef resortu przed ogłoszeniem terminu ferii rozmawia o nich z wojewodami i kuratorami oświaty ze wszystkich regionów.

Nowa organizacja ferii - podsumowanie

W tym roku po raz pierwszy rodzice i branża turystyczna mogły się przekonać, jak działa nowa organizacja ferii. MEN podał, że w sumie kuratorzy zatwierdzili niemal 10 tysięcy wyjazdów i półkolonii.

Organizatorzy zimowego wypoczynku mieli obowiązek zgłosić każdy wyjazd do kuratorium oświaty - na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu, a w przypadku półkolonii i wyjazdów zagranicznych - na 14 dni przed. Z bazy wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że w tym roku kuratorzy zatwierdzili aż 9736 zgłoszeń dotyczących zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Wśród tych zgłoszeń znalazły się zarówno wyjazdy krajowe, jak i zagraniczne, a także półkolonie organizowane w miejscu zamieszkania. Liczba uczestników wypoczynków organizowanych poza miejscem zamieszkania w kraju wyniosła blisko 151,7 tysiąca. Na półkoloniach wypoczywało 174,7 tysiąca dzieci, natomiast na wyjazdach zagranicznych - niemal 19,9 tysiąca uczniów.

Gdzie jechać na ferie? Popularne kierunki zagraniczne

Wśród wyjazdów zagranicznych największą popularnością cieszyły się kraje takie jak Hiszpania, Włochy, Austria, Czechy i Słowacja. Dzieci i młodzież chętnie wybierały również Turcję, Wielką Brytanię, Francję, Litwę, Maltę, Niemcy oraz Stany Zjednoczone.

Pojedyncze zgłoszenia dotyczyły wyjazdów do takich państw jak Albania, Andora, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Egipt, Grecja, Irlandia, Republika Południowej Afryki, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowenia czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.