Premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim, aby omówić sprawę "SAFE 0 procent", bo - jak zapowiedział - "nie zmarnuje żadnej okazji zdobycia kolejnych środków na bezpieczeństwo państwa". Jednocześnie Tusk zaznaczył, że natychmiast po spotkaniu "poinformuje o wszystkim opinię publiczną". Tymczasem w przeddzień spotkania z szefem rządu prezydent konsultował się z wysokimi rangą dowódcami w wojsku - gen. Wiesławem Kukułą oraz gen. dyw. Arturem Kuptelem, w sprawie modernizacji Sił Zbrojnych w kontekście unijnej pożyczki SAFE.

Premier Donald Tusk (L), prezydent Karol Nawrocki (P) / Wojciech Olkusnik / East News

We wtorek spotkanie prezydenta i premiera

Premier Tusk podkreślił w poniedziałek, że mimo pilnych próśb o konkrety wciąż nie zna żadnych szczegółów projektu "SAFE 0 proc.", zapowiedzianego przez prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.

Wciąż liczę na to. Wciąż czekam na jakikolwiek dokument, na jakąkolwiek konkretną, uczciwą informację, o co chodzi w tym projekcie - mówił Donald Tusk.

Szef rządu przyznał, że niepokoi go to, że prezydent i prezes NBP zdecydowali się na konferencję prasową bez pokazania konkretów. Wskazał, że oczekiwałby od nich odpowiedzialnego zachowania.

Liczę na to, że jeszcze dzisiaj doślą jakieś dokumenty. Jak nie doślą dzisiaj, to może jutro rano znajdą czas. Jak nie, to pójdę tam, na miejscu poproszę o konkretne informacje i uprzedzam pana prezydenta - natychmiast poinformuję o wszystkim opinię publiczną - zapowiedział Donald Tusk.

Premier powiedział również, że "nie będzie miejsca na jakieś podejrzane manewry, tu chodzi o pieniądze Polaków".

Prezydent rozmawiał z dowódcami

Tymczasem w poniedziałek prezydent Karol Nawrocki odbył konsultacje z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą oraz z szefem Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Arturem Kuptelem w sprawie modernizacji Sił Zbrojnych w kontekście unijnej pożyczki SAFE - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.

KPRP poinformowała o konsultacjach w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej. Jak poinformowano, prezydentowi Nawrockiemu w rozmowach towarzyszył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

Ustawa wdrażająca SAFE trafiła na biurko prezydenta, który ma do 20 marca czas na podjęcie decyzji ws. programu.