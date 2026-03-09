W Zjednoczonych Emiratach Arabskich doszło do katastrofy wojskowego śmigłowca - informuje tamtejszy resort obrony. W wypadku zginęło dwóch żołnierzy.

Z informacji resortu obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich wynika, że do katastrofy wojskowego śmigłowca doszło w poniedziałek.

W lakonicznym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych jako przyczynę wypadku wskazano "awarię techniczną".

W katastrofie, "podczas pełnienia obowiązków służbowych", zginęło dwóch żołnierzy.

"Ministerstwo Obrony Narodowej składa najszczersze kondolencje rodzinom ofiar, prosząc Boga Wszechmogącego o okazanie im miłosierdzia oraz o natchnienie ich rodzin cierpliwością i pociechą" - napisano.