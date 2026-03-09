​W 2026 roku emeryci i renciści mogą liczyć na wyższe 13. i 14. emerytury. ZUS podał już terminy wypłat oraz nowe kwoty dodatkowych świadczeń, które wzrosły dzięki tegorocznej waloryzacji. Sprawdzamy, kto może liczyć na wsparcie, ile wyniosą świadczenia i kiedy pieniądze trafią na konta seniorów.

13. emerytura w 2026 roku wyniesie 1978,49 zł brutto.

Wypłaty 13. emerytury zaplanowano na kwiecień, a 14. emerytury na jesień, prawdopodobnie we wrześniu.

13. i 14. emerytura w 2026 roku będzie wyższa. Wszystko za sprawą waloryzacji, która w tym roku wyniosła aż 5,3 proc. Oznacza to, że minimalna emerytura od marca 2026 roku wzrosła do 1978,49 zł brutto. To właśnie ta kwota będzie podstawą do wypłaty tzw. "trzynastki". W porównaniu z poprzednim rokiem, świadczenie wzrosło o niemal 100 zł brutto.

Kiedy 13. emerytura?

Zgodnie z harmonogramem przekazanym przez ZUS, 13. emerytura trafi do seniorów w kwietniu 2026 roku. Wypłaty będą realizowane w standardowych terminach przelewów emerytur i rent, czyli 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. Jeśli któryś z tych dni przypadnie na weekend lub święto, pieniądze zostaną przekazane wcześniej, zgodnie z harmonogramem ZUS.

Kiedy 14. emerytura?

14. emerytura zostanie wypłacona jesienią, najprawdopodobniej we wrześniu. Dokładny termin zostanie potwierdzony w późniejszym czasie, jednak już teraz wiadomo, że środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie państwa na 2026 rok.

Kto dostanie 13. Emeryturę?

Dodatkowe świadczenie w postaci 13. emerytury przysługuje wszystkim osobom, które na dzień wypłaty mają prawo do emerytury lub renty. Obejmuje to m.in. renty rodzinne, renty socjalne oraz świadczenia przedemerytalne. Wypłata odbywa się automatycznie - nie trzeba składać żadnych wniosków. Pieniądze trafiają na konta seniorów wraz z podstawową emeryturą lub rentą.

Kto otrzyma 14. emeryturę?

14. emerytura w 2026 roku przysługuje osobom, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. Seniorzy, którzy otrzymują wyższe emerytury lub renty, mogą liczyć na pomniejszoną kwotę "czternastki". Wysokość świadczenia będzie ustalana według zasady "złotówka za złotówkę", co oznacza, że przekroczenie progu 2900 zł brutto skutkuje odpowiednim pomniejszeniem dodatkowej emerytury.

Chociaż środki na wypłatę 13. i 14. emerytury w 2026 roku zostały już zabezpieczone, nie ma jeszcze jednoznacznych deklaracji, jak będą wyglądały zasady wypłat tych świadczeń w kolejnych latach. Przepisy mogą ulec zmianie, dlatego seniorzy powinni na bieżąco śledzić komunikaty ZUS oraz informacje dotyczące waloryzacji i nowych zasad przyznawania dodatkowych świadczeń.