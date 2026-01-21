Wciąż nie jest jasne, czy prezydent Karol Nawrocki przyjmie zaproszenie do wejścia w skład tworzonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju. Nowe informacje o komunikacji na linii rząd - prezydent w tej sprawie przekazał rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór.

Prezydent Karol Nawrocki / GIAN EHRENZELLER / PAP/EPA

Z wpisu rzecznika MSZ wynika, że odpowiedź na prośbę Kancelarii Prezydenta RP o opinię w sprawie zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego do Rady Pokoju przekazano we wtorek po południu. Maciej Wewiór nie ujawnił, czy była ona pozytywna, czy negatywna.



Rzecznik resortu dyplomacji przypomniał, że zgodnie z polskimi przepisami podpisanie umowy międzynarodowej wymaga zgody Rady Ministrów w formie uchwały.

Tusk: Nie damy się rozegrać

We wtorek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki rozmawiał telefonicznie z premierem Donaldem Tuskiem ws. zaproszenia do Rady Pokoju. Także rzecznik rządu Adam Szłapka mówił we wtorek, że premier rozmawiał z prezydentem i że "są w kontakcie".