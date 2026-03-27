Najnowszy marcowy sondaż CBOS przynosi kolejne dane na temat nastrojów społecznych wobec rządu oraz premiera Donalda Tuska. Wyniki pokazują niewielkie, ale zauważalne zmiany w poziomie poparcia, krytyki i obojętności wobec obecnej władzy. Sprawdzamy, jak Polacy oceniają działania Rady Ministrów i politykę gospodarczą oraz jakie są aktualne notowania szefa rządu.

Jak Polacy oceniają rząd Donalda Tuska? Wyniki najnowszego sondażu CBOS

33 proc. ankietowanych popiera rząd, a 42 proc. jest mu przeciwnych - to niewielka zmiana względem poprzedniego miesiąca.

Zadowolenie z pracy premiera Donalda Tuska wyraża 37 proc. badanych, podczas gdy 53 proc. ocenia go krytycznie.

Połowa Polaków negatywnie ocenia działalność rządu, a opinie na temat polityki gospodarczej są podzielone.

Nastroje społeczne wobec rządu - najnowsze dane CBOS

Marcowy sondaż CBOS dostarcza aktualnych informacji na temat stosunku Polaków do obecnego rządu. Wyniki badania przeprowadzonego na początku marca wskazują na utrzymujące się podziały w społeczeństwie oraz niewielkie zmiany w poziomie poparcia i krytyki wobec Rady Ministrów.

Poparcie, sprzeciw i obojętność wobec rządu

Zgodnie z opublikowanymi danymi, 33 proc. respondentów wyraziło poparcie dla rządu. To oznacza niewielki spadek - o 1 punkt procentowy - w porównaniu do lutowego pomiaru. Jednocześnie wzrosła liczba przeciwników rządu, którzy obecnie stanowią 42 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt procentowy). Obojętność wobec działań Rady Ministrów deklaruje 21 proc. badanych, co również stanowi spadek o 1 punkt procentowy. 4 proc. respondentów nie ma sprecyzowanego zdania na temat rządu - to o 1 punkt procentowy więcej niż miesiąc wcześniej.

Ocena pracy rządu i polityki gospodarczej

Wśród ankietowanych 37 proc. pozytywnie ocenia wyniki działalności rządu, co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego miesiąca. Jednak aż połowa Polaków (50 proc.) wystawia rządowi negatywną ocenę - to także wzrost o 2 punkty procentowe. Brak sprecyzowanej opinii na temat pracy rządu deklaruje 12 proc. respondentów, co stanowi spadek o 2 punkty procentowe.

Podobnie podzielone są opinie dotyczące polityki gospodarczej prowadzonej przez rząd. 53 proc. badanych ocenia ją pozytywnie (spadek o 1 punkt procentowy), natomiast 51 proc. wyraża sceptycyzm wobec tych działań (spadek o 2 punkty procentowe). 14 proc. respondentów nie potrafi określić swojego stanowiska w tej sprawie, co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe.

Notowania premiera Donalda Tuska

Wyniki sondażu wskazują na niewielką poprawę notowań premiera Donalda Tuska. Zadowolenie z faktu, że pełni on funkcję szefa rządu, wyraża obecnie 37 proc. ankietowanych - to wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu do lutego. Jednocześnie 53 proc. badanych ocenia premiera krytycznie, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy. 10 proc. respondentów nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii (spadek o 2 punkty procentowe).

Badanie zostało przeprowadzone przez CBOS w dniach od 5 do 15 marca 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1012 osób. Zastosowano różne metody zbierania danych: 64,4 proc. wywiadów przeprowadzono metodą bezpośrednią (CAPI), 20,2 proc. telefonicznie (CATI), a 15,4 proc. przez internet (CAWI).

Marcowy sondaż CBOS pokazuje, że nastroje społeczne wobec rządu i premiera Donalda Tuska pozostają podzielone. Choć notowania rządu i szefa Rady Ministrów nie uległy znaczącym zmianom, widoczne są niewielkie przesunięcia w poziomie poparcia i krytyki. Polacy wciąż uważnie obserwują działania władz, a opinie na temat polityki gospodarczej i efektów pracy rządu są zróżnicowane.