Najnowszy marcowy sondaż CBOS przynosi kolejne dane na temat nastrojów społecznych wobec rządu oraz premiera Donalda Tuska. Wyniki pokazują niewielkie, ale zauważalne zmiany w poziomie poparcia, krytyki i obojętności wobec obecnej władzy. Sprawdzamy, jak Polacy oceniają działania Rady Ministrów i politykę gospodarczą oraz jakie są aktualne notowania szefa rządu.
- 33 proc. ankietowanych popiera rząd, a 42 proc. jest mu przeciwnych - to niewielka zmiana względem poprzedniego miesiąca.
- Zadowolenie z pracy premiera Donalda Tuska wyraża 37 proc. badanych, podczas gdy 53 proc. ocenia go krytycznie.
- Połowa Polaków negatywnie ocenia działalność rządu, a opinie na temat polityki gospodarczej są podzielone.
Marcowy sondaż CBOS dostarcza aktualnych informacji na temat stosunku Polaków do obecnego rządu. Wyniki badania przeprowadzonego na początku marca wskazują na utrzymujące się podziały w społeczeństwie oraz niewielkie zmiany w poziomie poparcia i krytyki wobec Rady Ministrów.
Zgodnie z opublikowanymi danymi, 33 proc. respondentów wyraziło poparcie dla rządu. To oznacza niewielki spadek - o 1 punkt procentowy - w porównaniu do lutowego pomiaru. Jednocześnie wzrosła liczba przeciwników rządu, którzy obecnie stanowią 42 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt procentowy). Obojętność wobec działań Rady Ministrów deklaruje 21 proc. badanych, co również stanowi spadek o 1 punkt procentowy. 4 proc. respondentów nie ma sprecyzowanego zdania na temat rządu - to o 1 punkt procentowy więcej niż miesiąc wcześniej.
Wśród ankietowanych 37 proc. pozytywnie ocenia wyniki działalności rządu, co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego miesiąca. Jednak aż połowa Polaków (50 proc.) wystawia rządowi negatywną ocenę - to także wzrost o 2 punkty procentowe. Brak sprecyzowanej opinii na temat pracy rządu deklaruje 12 proc. respondentów, co stanowi spadek o 2 punkty procentowe.
Podobnie podzielone są opinie dotyczące polityki gospodarczej prowadzonej przez rząd. 53 proc. badanych ocenia ją pozytywnie (spadek o 1 punkt procentowy), natomiast 51 proc. wyraża sceptycyzm wobec tych działań (spadek o 2 punkty procentowe). 14 proc. respondentów nie potrafi określić swojego stanowiska w tej sprawie, co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe.
Wyniki sondażu wskazują na niewielką poprawę notowań premiera Donalda Tuska. Zadowolenie z faktu, że pełni on funkcję szefa rządu, wyraża obecnie 37 proc. ankietowanych - to wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu do lutego. Jednocześnie 53 proc. badanych ocenia premiera krytycznie, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy. 10 proc. respondentów nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii (spadek o 2 punkty procentowe).
Badanie zostało przeprowadzone przez CBOS w dniach od 5 do 15 marca 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1012 osób. Zastosowano różne metody zbierania danych: 64,4 proc. wywiadów przeprowadzono metodą bezpośrednią (CAPI), 20,2 proc. telefonicznie (CATI), a 15,4 proc. przez internet (CAWI).
Marcowy sondaż CBOS pokazuje, że nastroje społeczne wobec rządu i premiera Donalda Tuska pozostają podzielone. Choć notowania rządu i szefa Rady Ministrów nie uległy znaczącym zmianom, widoczne są niewielkie przesunięcia w poziomie poparcia i krytyki. Polacy wciąż uważnie obserwują działania władz, a opinie na temat polityki gospodarczej i efektów pracy rządu są zróżnicowane.